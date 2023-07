Lors de l’Anime Expo 2023, Aniplex et TYPE-MOON ont révélé que Tsukihime : A Piece of Blue Glass Moon sortira officiellement en Occident dans le courant de l’année 2024 sur Nintendo Switch. Tsukihime est le tout premier visual novel du désormais plutôt célèbre studio Type-Moon, sorti il y a 25 ans au Japon. Tsukihime : A Piece of Blue Glass Moon est donc le remake de Tsukihime. Aucune autre info n’a été partagée.

Tsukihime: A piece of blue glass moon localization officially announced at the end of the Fate/Grand Order 6th Anniversary panel at Anime Expo.

Coming 2024 to PS4 and Switch.

The livestream cut off before they showed it but an attendant took a picture of its announcement. pic.twitter.com/Rq4cVvngqd

