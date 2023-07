Le développeur de Xenoblade vient de connaître une très bonne année. En effet, pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2023, l’entreprise a connu une forte augmentation de ses bénéfices. Selon Gamebiz, les bénéfices se sont élevés à 800 millions. Cela représente une augmentation de 97,8 % d’une année sur l’autre.

L’année 2022 a été importante pour Monolith Soft, puisque Xenoblade Chronicles 3 a été lancé en juillet. Il y a quelques mois, le jeu a clôturé son Expansion Pass avec un nouveau DLC intitulé Future Redeemed qui conclut la saga de la série commencée avec le premier opus sur Wii.

Bien que beaucoup reconnaissent Monolith Soft pour Xenoblade Chronicles, Monolith fournit également une assistance considérable à de nombreux jeux Nintendo. L’un de ses studios a récemment travaillé sur The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le studio a ainsi contribué au développement d’autres jeux Nintendo, tels que The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sorti en 2017, en aidant à concevoir les vastes paysages du jeu. Monolith Soft a par ailleurs travaillé sur d’autres projets, y compris des collaborations avec d’autres studios de développement. Ils ont aidé sur toute la série Splatoon, à Animal Crossing : New Horizons, etc. En plus des jeux vidéo, Monolith Soft a également travaillé sur d’autres médias, notamment la production d’animes et la création de concept art pour des films. Le studio compte une équipe de talentueux créateurs, dont des designers, des scénaristes et des programmeurs, qui contribuent à la réalisation de leurs projets.

Monolith Soft est un studio de développement de jeux vidéo japonais fondé en 1999 par Tetsuya Takahashi, qui est également connu comme le créateur de la série de jeux Xenogears et Xenosaga. Le studio est basé à Tokyo, au Japon, et appartient actuellement à Nintendo, après avoir été racheté par l’entreprise en 2007. La première collaboration entre les deux parties a été le jeu DS Soma Bringer, le jeu est sorti exclusivement au Japon le 28 février 2008.

Soma Bringer se déroule dans un monde fantastique où les joueurs incarnent des guerriers appelés « Seekers » qui doivent affronter une menace grandissante appelée « Harbingers ». Les Harbingers sont des créatures maléfiques qui cherchent à détruire le monde en utilisant une énergie mystérieuse appelée « Soma ». Les joueurs explorent différents environnements, combattent des monstres et améliorent leurs compétences tout au long de leur quête pour sauver le monde.

L’un des aspects uniques de Soma Bringer est son système de combat en temps réel. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs personnages jouables, chacun ayant ses propres compétences et styles de combat. Pendant les combats, les joueurs peuvent effectuer des attaques spéciales, des combos et des mouvements tactiques en utilisant l’écran tactile de la Nintendo DS.

Le jeu propose également un système de personnalisation approfondi. Les joueurs peuvent améliorer les compétences de leurs personnages, équiper différentes armes et armures, et utiliser des objets pour renforcer leur puissance. En progressant dans l’histoire, de nouveaux personnages et capacités deviennent disponibles, offrant aux joueurs une variété d’options de jeu.

Soma Bringer a été salué pour son gameplay fluide, ses graphismes détaillés et son histoire captivante. Cependant, il convient de noter que le jeu est resté exclusif au Japon, ce qui signifie qu’il n’a jamais été officiellement localisé dans d’autres langues, ce qui limite son accessibilité aux joueurs non japonais.

Disaster : Day of Crisis (jeu chouchou du chef) est sorti sur Wii, et bien qu’il ait été localisé, seulement en Europe. Le jeu est sorti en Europe le 24 octobre 2008 et au Japon le 25 septembre 2008. Malheureusement, il n’a jamais été publié en Amérique du Nord.

Dans Disaster: Day of Crisis, les joueurs incarnent Raymond Bryce, un ancien membre des Forces Spéciales, qui se retrouve impliqué dans une série de catastrophes naturelles et d’événements tragiques. L’histoire se déroule après une série de tremblements de terre dévastateurs, une éruption volcanique et l’apparition d’une organisation terroriste appelée « SURGE ». Le joueur doit naviguer à travers divers environnements dangereux, sauver des survivants, affronter des ennemis et découvrir la vérité derrière ces événements catastrophiques.

Le gameplay de Disaster: Day of Crisis est un mélange d’exploration, de combats et de phases de QTE (Quick Time Events). Les joueurs doivent parcourir des zones dévastées, éviter les pièges, effectuer des sauts périlleux et interagir avec l’environnement pour progresser. Les combats se déroulent en temps réel, où les joueurs utilisent une variété d’armes à feu et de techniques de combat pour affronter les ennemis. Les phases de QTE demandent aux joueurs de réagir rapidement à des événements imprévus en appuyant sur les boutons appropriés à l’écran.

En plus de son gameplay, Disaster: Day of Crisis a été salué pour sa présentation visuelle et son ambiance immersive. Les cinématiques et les séquences d’action sont bien réalisées, créant une atmosphère intense et palpitante. Le jeu offre également une variété de modes de jeu, y compris un mode histoire principal et des modes de défi supplémentaires pour prolonger la durée de vie du jeu.

Cependant, il est important de noter que Disaster: Day of Crisis n’a pas connu un grand succès commercial et a reçu des critiques mitigées. Certains critiques ont salué l’histoire et l’ambiance du jeu, tandis que d’autres ont critiqué la répétitivité des missions et les contrôles parfois maladroits. Malgré cela, le jeu a suscité un certain intérêt parmi les fans de Monolith Soft et les amateurs d’aventure sur la Wii.