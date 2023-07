Depuis quelque temps maintenant, Nintendo a lancé l’excellente opération de jeux à l’essai. Cela permet aux joueurs de découvrir pendant une durée d’une semaine un titre, souvent majeur, de la console gratuitement. Ce n’est pas tout, puisqu’il s’agit du jeu complet et pas d’une vulgaire démo. Accompagnée à cela, une réduction assez intéressante permettant aux joueurs d’acheter le jeu à prix préférentiel si le jeu leur plait.

Comme l’an dernier avec le 22, aussi mi-juillet, MLB The Show 23 sera le jeu à découvrir aux USA. Du 7/7 à 10h00 PT au 7/13 à 23h59 PT, les membres Nintendo Switch Online peuvent télécharger et essayer la version complète de MLB The Show 23 sans frais supplémentaires.

Si vous décidez d’acheter le jeu pendant ou après cette offre, vous conserverez toutes vos données de sauvegarde, vous n’aurez donc pas à craindre de perdre votre progression. En prime, pour une durée limitée, vous pouvez acheter ce titre numérique à 50 % de réduction ! Cette vente se termine le 16 juillet à 23h59, heure française.

Les membres Nintendo Switch Online peuvent accomplir une mission et gagner 100 points de platine simplement en essayant cette version d’essai du jeu ! N’oubliez pas de consulter la section Missions et récompenses (de Nintendo Switch Online sur l’écran HOME de votre Nintendo Switch) pour plus d’informations.

~~

Au Japon, un 14 au 20 juillet 2023, les membres actifs de Nintendo Switch Online au Japon peuvent télécharger et essayer non pas un, ni deux, mais trois jeux différents sans frais supplémentaires. Les trois jeux sont No paper ! Storyteller et 7 Days to End with You.

No paper ! (Give me toilet paper ! en occident) est un jeu d’action dans lequel vous préparez du papier toilette avec un Joy-Con™ dedans et le faites rouler sur un plateau. Il y a un papier toilette dans le jeu qui est lié à votre papier toilette. Si vous roulez votre papier toilette de gauche à droite, le papier toilette du jeu roulera également de gauche à droite. Vous êtes le papier toilette ordinaire de chaque maison, mais vous pouvez rouler à volonté. Et maintenant, il y a un homme qui a besoin de papier toilette !

Storyteller. Revivez les plus grandes histoires comme jamais auparavant. Storyteller est un jeu d’énigmes réactif récompensé qui vous permet de construire l’histoire. Les charmantes animations de Storyteller et son design de bande dessinée offrent des énigmes et un système uniques. Utilisez votre imagination pour modifier des histoires bien connues, ou expérimentez et créez quelque chose de nouveau. Jouez avec une bibliothèque remplie de personnages et de thèmes, avec des héros et des méchants, des dragons et des vampires, de l’infidélité et du remords, de l’amour, des mensonges, de la folie et bien plus ! Utilisez la toile vierge pour manipuler secrets et désirs, tuer des monstres ou terroriser les gens avec eux, trahir des amants ou les réunir. Vous savez comment se passent les histoires… mais cette fois-ci, c’est vous qui les écrivez.

In 7 Days to End with You. Vous ne comprenez aucun mot de la langue de ce monde. Essayez de comprendre les paroles de la personne en face de vous. Ensuite, déchiffrez les mots un à un tel un puzzle. Vous avez la possibilité d’interpréter chaque mot à votre guise. La relation des deux personnages dépendra des mots que vous comprendrez. L’histoire des deux personnages dépendra des mots que vous comprendrez. L’univers des deux personnages variera selon la façon dont vous interpréterez les choses. L’histoire pourrait être courte et banale comme elle pourrait être longue et spéciale. Il se pourrait même qu’elle soit tout à la fois. L’histoire se terminera en fonction de votre interprétation. Toutes les histoires que vous ressentez et interprétez sont correctes. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout du premier coup : vous pourrez répéter votre histoire autant que vous le souhaitez. Découvrez cette histoire courte et longue à la fois s’étalant sur 7 jours.