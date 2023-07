NBA 2K24 a été officiellement annoncé sur Nintendo Switch, comme c’est le cas depuis plusieurs années. La sortie est prévue pour le 8 septembre 2023.

2K Sports a révélé que Kobe Bryant, 18 fois All-Star, cinq fois champion NBA, deux fois MVP des Finales, deux fois médaillé d’or olympique, meilleur marqueur de l’histoire des Los Angeles Lakers et Naismith Memorial Basketball Hall of Famer, sera l’athlète de couverture de l’édition Kobe Bryant et de l’édition Black Mamba de NBA 2K24. Le titre proposera un mode Mamba Moments qui recréera certaines des performances les plus captivantes de Kobe et permettra de suivre son parcours de jeune prodige à l’un des plus grands joueurs de tous les temps. De plus amples informations seront communiquées au cours de l’été.

Les joueurs Switch pourront acheter l’édition Black Mamba à 100 €, qui comprend une copie du jeu, 100 000 dollars de monnaie virtuelle et du contenu MyTEAM, dont 15 000 points MyTEAM, une toute nouvelle boîte 2K24 Option Pack, une boîte de 10 boîtes MyTEAM Promo Packs ; une carte Kobe Bryant Cover Star Sapphire Card (24 era), 1 Diamond Shoe, 1 Ruby Coach, et une nouvelle pièce Double XP de 2 heures, ainsi que du contenu MyCAREER, dont 10x 6 types de boosters de compétences MyCAREER, 10x 3 types de boosters Gatorade, une pièce Double XP de 2 heures, 4x T-Shirts MyCAREER, Backpack, Electric Skateboard, et Arm Sleeves. L’édition Kobe Bryant sera également disponible. Elle sera vendue au prix de 60 sur Switch.