Le verdict a été rendu dans l’affaire de délit d’initié de Yuji Naka. Le développeur de jeux, connu pour ses travaux sur Sonic the Hedgehog et plus récemment sur Balan Wonderworld, a été condamné à une peine de prison, mais il est peu probable qu’il purge une partie de sa peine.

Le tribunal a rendu son jugement définitif aujourd’hui. L’essentiel de l’histoire est que Naka a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et six mois. Toutefois, comme en période probatoire pendant quatre ans, cela devrait lui permettre d’éviter la prison. Il a également été condamné à des amendes de 2 millions et 170 millions de yens.

Naka ne finira probablement pas dans une cellule de prison. Cela est dû au sursis mentionné ci-dessus, en supposant qu’il évite d’autres ennuis judiciaires durant ces quatre années de mise à l’épreuve.

L’affaire Naka remonte à décembre dernier. Après qu’il a été découvert que Naka avait été impliqué dans un délit d’initié, il a été arrêté par le bureau des procureurs du district de Tokyo. Naka savait à l’avance qu’Aiming travaillait sur le jeu mobile Dragon Quest Tact, et a acheté environ 10 000 actions de la société. D’autres accusations ont été portées concernant Final Fantasy VII : The First Soldier. En fin de compte, il s’agissait d’un délit d’initié au sens de la loi sur les instruments financiers et les changes. Taisuke Sazaki, employé de Square Enix, et Fumiaki Suzuki, une de leurs connaissances, ont de plus été arrêtés.

Yuji Naka est un célèbre concepteur de jeux vidéo japonais. Il est surtout connu pour être l’un des créateurs emblématiques de Sonic the Hedgehog, la célèbre mascotte de Sega. Naka est né le 17 septembre 1965 à Osaka, au Japon.

Il a commencé sa carrière dans l’industrie du jeu vidéo en travaillant pour Sega en 1983, où il a travaillé sur des titres tels que Phantasy Star et Alex Kidd. Cependant, c’est en 1991 qu’il a connu la gloire en créant Sonic the Hedgehog, un jeu qui a rapidement connu un énorme succès et est devenu l’une des franchises les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Naka a été un élément clé du développement de nombreux jeux Sonic au cours des années suivantes, notamment Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic 3 & Knuckles et Sonic Adventure. Il était connu pour son rôle de programmeur principal et de producteur, ainsi que pour son implication dans la conception du gameplay.

En 2006, Naka a quitté Sega pour fonder son propre studio de développement de jeux appelé Prope. Malheureusement, les jeux développés par Prope n’ont pas connu le même succès que les jeux Sonic auxquels Naka avait précédemment contribué. En janvier 2018, Naka a annoncé qu’il rejoignait Square Enix, une autre grande société de jeux vidéo japonaise. Il a travaillé sur plusieurs projets chez Square Enix et a réalisé Balan Wonderworld. Il a été licencié avant la fin du développement de cette catastrophe en cartouche et depuis, il crédite Square-Enix de l’echec. C’est la base des problématiques judiciaires entre Naka et l’éditeur.