Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Gloomhaven – 5.4GB

Car Detailing Simulator – 5.2GB

Touhou: New World – 4.3GB

Masquerade Kiss – 1.5GB

Madshot – 1.4GB

Remedium: Sentinels – 1.3GB

Marble It Up! Ultra – 1.1GB

Spirit Hunters: Infinite Horde – 995MB

The Red Exile – Survival Horror – 993MB

Death or Treat – 952MB

Barony – 939MB

Venba – 932MB

EarthX – 842MB

Eroblast: Waifu Dating Sim – 824MB

Hamster on Rails – 820MB

Oaken – 757MB

Punch a Bunch – 700MB

Watch – 545MB

Cross Tails – 547MB

Sacred Zodongga Defense – 534MB

Chaos Galaxy – 508MB

PixelJunk Scrappers Deluxe – 486MB

Robot VS – 482MB

Colormitation – 396MB

Crowded Mysteries – 374MB

Doomsday Hunters – 255MB

A Guidebook of Babel – 246MB

Needy Princess Nerd Club – 158MB

Magic Exposure – Yuri Visual Novel – 149MB

Elder Sister’s Love Training – 144MB

UltraGoodness – 139MB

Wild Legion – 136MB

Luna & Monsters Tower Defense -The deprived magical kingdom- – 131MB

Football Cup 2023 – 125MB

Crafting Block World: Magic Dungeons Adventure – 124MB

Risky Woods – 118MB

Toadomination – 79MB