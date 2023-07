On sait désormais que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est le jeu le plus vendu de l’année 2023 en France (à la fin du mois de mai 2023). Le jeu s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires au cours des trois premiers jours d’après les chiffres du GSD.

Top des ventes sur l’année (du 2 janvier au 28 mai 2023) d’après les chiffres du GSD :

01 THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM (NINTENDO)

02 HOGWARTS LEGACY (WARNER BROS ENT.)

03 FIFA 23 (ELECTRONIC ARTS)

04 MARIO KART 8 DELUXE (NINTENDO)

05 RESIDENT EVIL 4 (CAPCOM)

06 MINECRAFT (MICROSOFT)

07 NINTENDO SWITCH SPORTS (NINTENDO)

08 STAR WARS JEDI: SURVIVOR (ELECTRONIC ARTS)

09 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS (NINTENDO)

10 NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE (NINTENDO)

11 POKEMON VIOLET (NINTENDO)

12 GRAN TURISMO 7 (SONY INTERACTIVE ENT.)

13 CALL OF DUTY: MODERN WARFARE II (ACTIVISION BLIZZARD)

14 THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD (NINTENDO)

15 FIRE EMBLEM ENGAGE (NINTENDO)

16 DEAD ISLAND 2 (PLAION)

17 SPLATOON 3 (NINTENDO)

18 NBA 2K23 (TAKE 2)

19 MARIO PARTY SUPERSTARS (NINTENDO)

20 GRAND THEFT AUTO V (TAKE 2)

