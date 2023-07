Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Actrasier Renaissance – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Alan Wake Remastered – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Among Us – $3.50 (prix de base : $5.00)

– ARK: Survival Evolved – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Axiom Verge – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Balan Wonderworld – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Collection – $2.95 (prix de base : $9.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Borderlands Legendary Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Burnout Paradise Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Child of Light – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Civilization VI – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $8.74 (prix de base : $14.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crysis Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $27.49 (prix de base : $49.99)

– Curious Expedition – $3.99 (prix de base : $14.99)

– Curious Expedition 2 – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed to Golf – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– DNF Duel – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base : $12.49)

– Dungeon Encounters – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Eldest Souls – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Everspace – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $37.49 (prix de base : $49.99)

– Fe – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base : $19.99)

– FIFA 23 Legacy Edition – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base : $14.90)

– Gear.Club Unlimited 2 – $3.99 (prix de base : $24.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Giga Wrecker Alt. – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Golf Club Wasteland – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Golf With Your Friends – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Gonner – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Gonner2 – $2.59 (prix de base : $12.99)

– Graceful Explosion Machine – $3.20 (prix de base : $12.99)

– Greak: Memories of Azur – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hokko Life – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Immortals Fenyx Rising – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Jurasssic World Evolution – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix Cloud Version – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $44.99 (prix de base : $89.99)

– Kingdom Two Crowns – $3.99 (prix de base : $19.99)

– KORG Gadget – $24.00 (prix de base : $48.00)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– La-Mulana – $7.49 (prix de base : $14.99)

– La-Mulana 2 – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO 2K Drive – $47.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Bricktales – $19.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywaler Saga – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Lil Gator Game – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Lost in Random – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Rancher 1 & 2 0 $20.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Sanctuary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Narita Boy – $4.99 (prix de base : $24.99)

– NBA 2K23 – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base : $59.99)

– NieR: Automata – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Ninja Gaiden: The Master Collection – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Octopath Traveler II – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– OlliOlli World – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Overcooked – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Oxenfree – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Phogs – $12.50 (prix de base : $24.99)

– PictoQuest – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base : $39.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $19.99 (prix de base : $24.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Say No! More – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.90 (prix de base : $14.99)

– ScourgeBringer – $7.64 (prix de base : $16.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Severed Steel – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $11.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Star Renegades – $7.49 (prix de base : $24.99)

– SteamWorld Quest – $6.99 (prix de base : $24.99)

– Stick It to the Man – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Super Dungeon Maker – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base : $7.49)

– Tactics Ogre: Reborn – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Tails of Iron – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $37.49 (prix de base : $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The DioField Chronicle – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base : $14.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base : $12.99)

– The Ramp – $1.99 (prix de base : $5.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base : $49.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Touken Ranbu Warriors – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Townscaper – $2.99 (prix de base : $5.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Trials Rising – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base : $16.99)

– Uno – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Unravel Two – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valiant Hearts: The Great War – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Various Daylife – $14.49 (prix de base : $28.99)

– Velocity 2X – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Wavetale – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Witch on the Holy Night – $29.99 (prix de base : $39.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base : $29.99)