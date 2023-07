Dans cette optique, Tesco, l’une des plus grandes chaînes de supermarchés au Royaume-Uni, a récemment annoncé qu’elle ne stockerait plus de jeux vidéo physiques dans ses 2 800 magasins. Bien que Tesco continue de proposer des cartes numériques (comme les prolifiques V-Bucks et des cartes eShop), les boîtes de jeux ne seront plus présentes dans ses rayons.

La fin d’une ère ?

Selon Gamesindustry.biz, cette décision intervient presque simultanément avec l’annonce de la fermeture de tous les 35 magasins de GameStop en Irlande. Pour expliquer cette tendance, Gamesindustry souligne qu’au Royaume-Uni, au cours du mois de juin, malgré les sorties de jeux tels que Diablo IV, Street Fighter 6, Final Fantasy XVI et F1 23, seuls 18 % de ces jeux ont été vendus sous forme physique. Après, ça reste une spécificité du marché d’outre manche…