Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Alan Wake Remastered – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $44.99 (prix de base : $59.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chocobo GP – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crown Trick – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Crysis Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $27.49 (prix de base : $49.99)

– Dead by Daylight – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Death Road to Canada – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Diablo III: Eternal Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base : $12.99)

– Double Dragon 4 – $3.49 (prix de base : $6.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base : $12.49)

– Dungeon Encounters – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Florence – $1.99 (prix de base : $5.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base : $14.90)

– Gear.Club Unlimited 2 – $3.99 (prix de base : $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Golf With Your Friends – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hokko Life – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Dead – $7.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Kentucky Route Zero – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Legend of Mana – $14.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $11.24 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $9.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Lil Gator Game – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Rancher 1 & 2 DX – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Sanctuary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Mundaun – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Murder by Numbers – $5.09 (prix de base : $14.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Neon Abyss – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Neon White – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $7.50 (prix de base : $49.99)

– NieR: Automata – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Octopath Traveler II – $44.99 (prix de base : $59.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $15.99 (prix de base : $39.99)

– PictoQuest – $2.99 (prix de base : $9.99)

– River City Melee Mach – $4.75 (prix de base : $13.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Severed Steel – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sifu – $26.79 (prix de base : $39.99)

– Slime Rancher – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sword of the Necromancer – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Artful Escape – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $37.49 (prix de base : $49.99)

– The DioField Chronicle – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Next Penelope – $2.59 (prix de base : $12.99)

– The Pathless – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Toki – $1.99 (prix de base : $14.90)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Underhero – $4.24 (prix de base : $16.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Various Daylife – $14.49 (prix de base : $28.99)

– Velocity 2X – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $14.99 (prix de base : $29.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wonder Boy Anniversary Collection – $34.99 (prix de base : $49.99)

– World End Syndrome – $9.99 (prix de base : $39.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $17.39 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base : $29.99)