La version numérique de Paperman : Adventure Delivered sera disponible le 21 septembre 2023 sur Nintendo Switch pour 29,99 €. L’édition physique du jeu sera également disponible sur Nintendo Switch le même jour.

Le bureau de poste de Paperman a réussi à effectuer 1 million de livraisons. Pour célébrer cet exploit, le bureau de poste a décidé d’envoyer des lettres d’or spéciales à ses clients les plus fidèles. Un soir où le dragon regarde la télévision, il voit les nouvelles concernant les lettres d’or. Avide comme il est, le dragon utilise sa magie ancestrale pour attaquer le bureau de poste et voler tout le courrier, y compris les lettres d’or, pour les ajouter à l’énorme montagne d’or qu’il possède déjà. Paperman et son équipe feront tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer le courrier et le distribuer !

Incarnez chacun des quatre facteurs et échangez vos personnages pour débloquer leurs capacités uniques. Paperman, notre héros titulaire, lance des lettres comme projectiles et peut se téléporter sur de courtes distances. Express est le personnage le plus rapide et s’occupe des livraisons les plus urgentes. Scrolly glisse dans les airs avec sa plume et peut atteindre les plateformes les plus hautes. Le dernier membre de l’équipe est Carl, la boîte la plus solide du groupe, qui livre les colis les plus lourds avec le plus grand soin !

Trouvez les lettres manquantes dans 3 mondes complètement différents. Votre première destination vous mènera sur une île tropicale remplie de statues, où vous découvrirez pourquoi on l’appelle l' »Manyfaced Island ». Ensuite, voyagez dans le désert et explorez les pyramides de la »Valley of Sand ». Le troisième monde, »Winding Peak », mettra vos compétences à rude épreuve. Vous y rencontrerez de nombreuses plateformes de parkour qui nécessiteront le bon personnage pour atteindre votre destination.

Explorez chaque monde et essayez de trouver les lettres d’or. Certains endroits seront inaccessibles à certains personnages et nécessiteront des compétences différentes pour que vous puissiez trouver tous les secrets ! Chaque monde a des lettres optionnelles à trouver et même des objets uniques pour chaque personnage ! Dans une véritable aventure de collectathon, vous devrez explorer tous les coins du monde pour trouver tous les objets à collectionner !

Le dragon gourmand reçoit l’aide de ses serviteurs, tu peux aussi demander l’aide de tes amis ! Jouez à 2 joueurs en multijoueur local en écran partagé et aidez-vous les uns les autres dans cette aventure coopérative !

~~

JanduSoft est ravi d’annoncer la sortie prochaine d’Alchemy Garden sur Nintendo Switch. Développé par MadSushi Games, Alchemy Garden est prêt à charmer les joueurs avec son mélange enchanteur d’alchimie, d’exploration et de simulation de vie. Le jeu sera disponible le 7 septembre sur Nintendo Switch.

Fabriquez des potions magiques et vendez-les dans votre propre boutique d’alchimie! Explorez le monde et récoltez des plantes pour découvrir de nouvelles recettes! Prenez soin de votre propre jardin d’alchimie et décorez la boutique comme vous le souhaitez dans ce jeu de simulation de vie!

~~

Triangle Service a annoncé que le shoot’em-up à défilement vertical DELTAZEAL arrivera sur Nintendo Switch le 3 août 2023. Le titre prendra en charge les options de langue anglaise et japonaise. DELTAZEAL a été lancé sur Xbox 360 le 30 mai 2013.

En tant que shoot’em up, le gameplay de DeltaZeal se concentre sur des affrontements intenses contre de nombreux ennemis et des boss puissants, le tout dans un style de jeu classique à défilement vertical. Les joueurs prennent le contrôle de vaisseaux spatiaux hautement maniables et doivent faire face à des vagues d’ennemis et d’obstacles tout en évitant les tirs ennemis et en collectant des power-ups pour améliorer leurs capacités. L’un des aspects notables de DeltaZeal est son style visuel, qui adopte une esthétique rétro rappelant les jeux d’arcade classiques des années 80 et 90. Les graphismes 2D pixelisés et la bande sonore chiptune contribuent à créer une atmosphère nostalgique pour les joueurs fans des jeux rétro.

~~

Nous avons appris l’existence de Rainbow Skies lors de la dernière présentation de l’éditeur eastasiasoft, et avons appris qu’il arriverait en août sur Nintendo Switch. Aujourd’hui, nous apprenons que le jeu arrivera le 10 août 2023. Rainbow Skies sera vendu au prix de 19,99 € et occupera 5,1 Go.

Rainbow Skies est un RPG stratégique présenté dans un style isométrique vibrant ! Plongez dans un monde haut en couleur qui fait la part belle aux donjons obscurs et aux combats classiques au tour par tour. Des monstres apprivoisables et un vaste arsenal d’armes, d’équipements et de compétences vous offrent un large éventail de possibilités de personnalisation et de développement des personnages. De nombreuses quêtes secondaires, des villes animées et de passionnants secrets à percer vous inciteront à revenir !

C’est un grand jour pour Damion. Aujourd’hui a lieu son épreuve finale de dompteur de monstres, un métier de choix dans sa ville natale en proie aux incessantes attaques de monstres. Mais après une soirée particulièrement arrosée, Damion fait tout rater… En plus d’échouer à son examen, il détruit le complexe des monstres. Et alors qu’il tente de cacher sa mésaventure à Layne, son examinateur, la situation lui échappe et les voilà plongés dans l’univers impitoyable de deux superpuissances rivales.