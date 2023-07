Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $17.49 (prix de base : $49.99)

– 80’s Overdrive – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Active Life: Outdoor Challenge – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Call of Cthulhu – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Cat Quest II – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Cozy Grove – $8.72 (prix de base : $14.99)

– Crysis Remastered – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Crysis Remastered Trilogy – $27.49 (prix de base : $49.99)

– Curse of the Dead Gods – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Death Road to Canada – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Digimon Survive – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Digimon World: Next Order – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Disney Magical World 2 – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Disney Tsum Tsum Festival – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Ball: The Breakers Special Edition – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base : $59.99)

– I Am Dead – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Little Nightmares II – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Mario + Rabbids Kingdom Battle – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Mini Metro – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base : $15.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– My Hero One’s Justice – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Namco Museum – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $7.50 (prix de base : $49.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Overlord: Escape From Nazarick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Postal Redux – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – $9.99 (prix de base : $19.99)

– QuickSpot – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Riverbond – $4.99 (prix de base : $24.99)

– River City Melee Mach – $4.75 (prix de base : $13.99)

– RolerCoaster Tycoon 3 – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sifu – $26.79 (prix de base : $39.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival Deluxe Edition – $32.99 (prix de base : $54.99)

– Taiko no Tatsujin: Rythmic Adventure 1 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– The Alliance Alive HD Remastered – $19.99 (prix de base : $49.99)

– The House of the Dead: Remake – $8.49 (prix de base : $24.99)

– The Red Lantern – $7.49 (prix de base : $24.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Tumblestone – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valis: The Fantasm Soldier Collection – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Vampyr – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Warsaw – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Wold’s End Club – $19.99 (prix de base : $39.99)

– World End Syndrome – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Yuppie Psycho: Executive Edition – $6.66 (prix de base : $16.66)