Sauts, coups de marteau et victoire assurée dans une aventure en pixels

Karlsruhe (3 aout 2023) – Gameforge, éditeur occidental majeur de MMORPG et le studio de développement indépendant Asylum Square annoncent avec joie la sortie du jeu de plateforme 2D acclamé par la critique Tiny Thor sur Nintendo Switch. Traversez les royaumes d’Asgard avec un petit héros riche en pouvoir divin !

Publié par IndieForge, un label de Gameforge, Tiny Thor est un jeu de plateforme en 16 bits conçu avec soin qui suit les aventures du fils d’Odin qui fait face à de nombreux obstacles, tout en combattant des boss. Chaque royaume possède un environnement unique qu’il s’agit de surmonter. Les joueurs doivent utiliser les pouvoirs de Mjöllnir avec agilité pour vaincre des hordes d’adversaires et résoudre des énigmes astucieuses. Les fans de rétro apprécieront l’aspect nostalgique ainsi que les défis uniques de Tiny Thor.

Les joueurs sur Nintendo Switch et PC peuvent désormais utiliser le mode d’aide de Tiny Thor pour jouer à une version plus détendue de ce jeu de plateforme impitoyable. Des sauts plus hauts, une invulnérabilité plus longue et évidemment le mode divin adapté au protagoniste rendent le jeu plus accessible à tous ceux qui préfèrent plonger dans l’atmosphère rétro sans vouloir faire du zèle.

« Nous sommes très fiers des performances de tous nos employés qui ont contribué sans relâche à terminer la version Nintendo Switch » dit Hannes Anders, CTO chez Gameforge. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Asylum Square pour garantir la qualité de cette version, et nous espérons que les joueurs profiteront de leur Nintendo Switch pour jouer à Tiny Thor partout et tout le temps. »

« Nous sommes ravis des nombreuses réactions positives des joueurs concernant Tiny Thor sur PC », déclare Jochen Heizmann, cofondateur d’Asylum Square. « C’est génial de voir Tiny Thor sortir sur Nintendo Switch. L’expérience de jeu est idéale pour tous les fans de plateforme, peu importe qu’ils découvrent le jeu pour la première fois ou qu’ils connaissent déjà la version PC. »

Fonctionnalités clés de Tiny Thor:

De l’action marteau : les compétences du marteau Mjöllnir permettent de résoudre les énigmes et de vaincre les adversaires.

Un héros de taille : il s’impose dans des combats épiques face aux créatures mythiques des contes nordiques comme le kraken et Loki.

Du rétro au look nouveau : les graphismes de l’artiste du pixel Henk Nieborg et la bande-son de la plume de Chris Hülsbeck enchantent aussi bien les fans de rétro que les autres joueurs.

Tiny Thor est disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch au prix de 19,99 €.