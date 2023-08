Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 24 au 30 juillet 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Pikmin 4 reste solide leader avec encore plus de 100k en deuxième semaine, un exploit pour la série qui semble enfin devenue une licence de premier choix. Pas mal de sortie cette semaine, avec Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation qui truste la deuxième place, un jeu très reconnu au Japon, totalement inconnu chez nous. Disney Illusion Island s’offre un lancement assez triste, même si Nintendo ne parait pas le considéré comme un gros jeux sur son planning, ça reste un jeu Disney. Crymachina, le nouveau FuRyu, reste aussi assez confidentiel, encore plus sur Ps5.

01./01. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 115.697 / 517.550 (-71%)

02./00. [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation <ADV> (Spike Chunsoft) {2023.07.28} (¥5.980) – 18.267 / NEW

03./02. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 14.749 / 1.789.784 (-6%)

04./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.440 / 5.396.462 (+6%)

05./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.597 / 3.207.597 (+1%)

06./00. [NSW] Crymachina # <RPG> (FuRyu) {2023.07.27} (¥7.980) – 7.417 / NEW

07./00. [NSW] Disney Illusion Island <ACT> (Disney Interactive Studios) {2023.07.28} (¥4.980) – 7.172 / NEW

08./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 5.782 / 1.137.427 (+0%)

09./07. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 5.609 / 4.071.959 (-11%)

10./00. [PS5] Crymachina # <RPG> (FuRyu) {2023.07.27} (¥7.980) – 5.228 / NEW

On apprend ce matin que la Nintendo Switch est proche des 130 millions de ventes, eh bien, on peut dire que 30 millions d’entre elles viennent du Japon désormais. Nouvelle hausse des ventes cette semaine pour la console hybride, sans sorties majeures, mais on voit aussi une nouvelle hausse pour la Ps5, à moindre mesure. Le marché est toujours nettement dominé par la Nintendo Switch.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 78.326 | 71.180 | 73.238 | 2.349.462 | 2.552.670 | 30.073.509 | | PS5 # | 53.211 | 46.561 | 39.336 | 1.669.177 | 580.646 | 4.046.566 | | XBS # | 1.846 | 1.158 | 8.988 | 77.021 | 154.367 | 475.416 | | PS4 # | 784 | 4.309 | 14 | 48.906 | 562 | 9.466.673 | | 3DS # | 18 | 22 | 87 | 2.257 | 8.699 | 24.600.154 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 134.185 | 123.230 | 121.663 | 4.146.823 | 3.296.944 | 69.854.286 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 46.774 | 42.967 | 36.237 | 1.435.382 | 519.544 | 3.495.327 | | PS5DE | 6.437 | 3.594 | 3.099 | 233.795 | 61.102 | 551.239 | | XBS X | 1.653 | 1.078 | 7.093 | 34.143 | 61.602 | 206.554 | | XBS S | 193 | 80 | 1.895 | 42.878 | 92.765 | 268.862 | |NSWOLED| 56.212 | 47.940 | 42.355 | 1.595.751 | 1.325.591 | 5.167.763 | | NSW L | 7.571 | 8.425 | 10.394 | 329.741 | 416.241 | 5.433.435 | | NSW | 14.543 | 14.815 | 20.489 | 423.970 | 810.838 | 19.472.311 | | PS4 | 784 | 4.309 | 14 | 48.906 | 562 | 7.890.950 | |n-2DSLL| 18 | 22 | 87 | 2.257 | 8.699 | 1.205.209 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+