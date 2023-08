Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 31 juillet au 6 aout 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

01./01. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 78.838 / 596.388 (-32%)

02./03. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 14.673 / 1.804.457 (-1%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 14.143 / 5.410.605 (+24%)

04./02. [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation <ADV> (Spike Chunsoft) {2023.07.28} (¥5.980) – 13.172 / 31.439 (-28%)

05./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.486 / 3.216.083 (+12%)

06./09. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 6.921 / 4.078.880 (+23%)

07./08. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 6.491 / 1.143.918 (+12%)

08./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.044 / 5.250.701 (+17%)

09./15. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 4.951 / 1.273.753 (+30%)

10./13. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 4.799 / 5.085.843 (+9%)

Une semaine folle encore, où la Nintendo Switch est proche des 100k sans aucune sortie majeure.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 93.210 | 78.326 | 83.710 | 2.442.672 | 2.636.380 | 30.166.719 | | PS5 # | 50.358 | 53.211 | 27.422 | 1.719.535 | 608.068 | 4.096.924 | | XBS # | 3.276 | 1.846 | 2.680 | 80.297 | 157.047 | 478.692 | | PS4 # | 789 | 784 | 16 | 49.695 | 578 | 9.467.462 | | 3DS # | 56 | 18 | 149 | 2.313 | 8.848 | 24.600.210 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 147.689 | 134.185 | 113.977 | 4.294.512 | 3.410.921 | 70.002.031 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 48.463 | 46.774 | 26.037 | 1.483.845 | 545.581 | 3.543.790 | | PS5DE | 1.895 | 6.437 | 1.385 | 235.690 | 62.487 | 553.134 | | XBS X | 3.132 | 1.653 | 248 | 37.275 | 61.850 | 209.686 | | XBS S | 144 | 193 | 2.432 | 43.022 | 95.197 | 269.006 | |NSWOLED| 73.626 | 56.212 | 53.017 | 1.669.377 | 1.378.608 | 5.241.389 | | NSW L | 8.117 | 7.571 | 12.634 | 337.858 | 428.875 | 5.441.552 | | NSW | 11.467 | 14.543 | 18.059 | 435.437 | 828.897 | 19.483.778 | | PS4 | 789 | 784 | 16 | 49.695 | 578 | 7.891.739 | |n-2DSLL| 56 | 18 | 149 | 2.313 | 8.848 | 1.205.265 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+