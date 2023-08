Dans le monde du portage de jeux sur Nintendo Switch, il y a un studio qui ne fait que ça en ce moment, c’est l’équipe britannique de Feral Interactive. La même société a récemment sorti The Lara Croft Collection pour la Nintendo Switch et a déjà sorti des portages comme Alien : Isolation et GRID Autosport.

Dans un récent message sur les médias sociaux, elle a partagé un message énigmatique à propos de quelques nouvelles observations sur son radar de jeu. Si vous vous rendez sur son site web, vous pourrez voir deux jeux qui arriveront » très bientôt » sur la Switch. Bien qu’aucun nom n’y soit associé, nous disposons de quelques textes et images.

L’une d’entre elles présente le logo de la Nintendo Switch à côté d’une image de dauphins et le texte « au-dessus de nos têtes ». L’autre image montre le logo de la Nintendo Switch devant ce qui semble être une table de billard et les mots « Now you’ve got to play the part » (maintenant, vous devez jouer le rôle). Tout ce que nous savons vraiment, c’est que ces titres sont des sorties « à venir » pour Feral Interactive et qu’ils arriveront « très bientôt ».

The Feral Release Radar is, to coin a phrase, poppin’ off right now!

Yet another mysterious blip has appeared, and it’s approaching fast. Can you crack the fiendishly cryptic clue to another upcoming release from your friendly neighbourhood game devs?https://t.co/CKn2Le4r4C pic.twitter.com/HIgEh75qcy

— Feral Interactive (@feralgames) August 11, 2023