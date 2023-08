Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 7 au 13 aout 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Qui aurait prédit que Pikmin 4 serait le jeu de l’été, beaucoup de monde oui, mais qui aurait prévu des chiffres pareils ? 70k encore cette semaine (le deuxieme est à 16k!!!), 700 LTD presque atteint rien qu’avec les ventes physiques, ça devient vraiment un succès qui devrait faire comprendre à Nintendo qu’on espère que la série est enfin lancée pour être une licence phare.

01./01. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 69.989 / 666.377 (-11%)

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 16.177 / 5.426.782 (+14%)

03./02. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 15.768 / 1.820.225 (+7%)

04./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.878 / 3.225.961 (+16%)

05./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.819 / 5.258.520 (+29%)

06./07. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 7.618 / 1.151.536 (+17%)

07./10. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 7.128 / 5.092.971 (+49%)

08./06. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 6.705 / 4.085.585 (-3%)

09./04. [NSW] Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation <ADV> (Spike Chunsoft) {2023.07.28} (¥5.980) – 6.155 / 37.594 (-53%)

10./09. [NSW] Mario Party Superstars <ETC> (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 5.952 / 1.279.705 (+20%)

Côté hardware, la console s’offre encore une semaine à 90k, sans aucune sortie majeure, des chiffres aussi fous que ceux de Pikmin 4.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 91.744 | 93.210 | 70.112 | 2.534.416 | 2.706.492 | 30.258.463 | | PS5 # | 50.862 | 50.358 | 19.178 | 1.770.397 | 627.246 | 4.147.786 | | XBS # | 2.292 | 3.276 | 6.023 | 82.589 | 163.070 | 480.984 | | PS4 # | 1.543 | 789 | 12 | 51.238 | 590 | 9.469.005 | | 3DS # | 29 | 56 | 158 | 2.342 | 9.006 | 24.600.239 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 146.470 | 147.689 | 95.483 | 4.440.982 | 3.506.404 | 70.148.530 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 45.095 | 48.463 | 18.089 | 1.528.940 | 563.670 | 3.588.885 | | PS5DE | 5.767 | 1.895 | 1.089 | 241.457 | 63.576 | 558.901 | | XBS X | 1.639 | 3.132 | 4.554 | 38.914 | 66.404 | 211.325 | | XBS S | 653 | 144 | 1.469 | 43.675 | 96.666 | 269.659 | |NSWOLED| 71.256 | 73.626 | 41.810 | 1.740.633 | 1.420.418 | 5.312.645 | | NSW L | 8.042 | 8.117 | 11.290 | 345.900 | 440.165 | 5.449.594 | | NSW | 12.446 | 11.467 | 17.012 | 447.883 | 845.909 | 19.496.224 | | PS4 | 1.543 | 789 | 12 | 51.238 | 590 | 7.893.282 | |n-2DSLL| 29 | 56 | 158 | 2.342 | 9.006 | 1.205.294 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+