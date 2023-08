Radirgy 2 sera lancé sur Nintendo Switch le 7 décembre 2023 au Japon, ont annoncé le développeur R34 et l’éditeur Beep Japan. La suite du shoot’em up arcade vertical Radirgy promet de faire évoluer le genre. L’ouverture des précommandes est prévue pour le 24 août. Aucune localisation anglaise n’a été confirmée pour le moment. Le précédent titre Radirgy, Radirgy Swag, est sorti en anglais en 2022, soit 3 ans après sa sortie japonaise en 2019, et il se pourrait donc que Radirgy 2 connaisse le même sort.

La série de jeux Radirgy, également connue sous le nom de Radio Allergy, est une série de shoot’em up développée par MileStone Inc. Les jeux de cette série se caractérisent par un style artistique unique, des graphismes colorés et une action frénétique propre aux jeux de tir à défilement latéral. Voici quelques informations générales sur la série Radirgy :

MACROSS -Shooting Insight-, un jeu de tir à défilement latéral se déroulant dans l’univers de la franchise japonaise de science-fiction Macross, a enfin obtenu une date de sortie, le 25 janvier 2024. Initialement prévue pour la fin de l’année 2023, cette sortie marque un léger retard. On ne sait pas encore si et quand ce nouveau titre sortira en dehors du Japon, mais l’avis de retard a été publié à la fois en japonais et en anglais, ce qui pourrait suggérer une sortie mondiale.

MACROSS – Shooting Insight-

Release Date Announcement (2/2)

It was previously announced that the game would release by the end of 2023. We apologize to everyone that has been looking forward to the game and ask that you wait just a little longer.

— 「マクロス -Shooting Insight-」 official (@MACROSS_SI) August 17, 2023