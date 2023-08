Les adversaires les plus coriaces font de puissants alliés face à Mewtwo ! En amont du combat contre ce dernier, affrontez des Pokémon Téracristal dotés d’un avantage de type et de capacités utiles.

Mewtwo arrive bientôt dans les raids Téracristal 7 étoiles. Préparez-vous à relever ce défi légendaire en recrutant de nouveaux alliés dans votre équipe ! Vous avez peut-être déjà défié de puissants Pokémon attaquants dotés de types avantageux face à Mewtwo. Cette semaine, vous aurez l’occasion d’affronter puis d’attraper des Pokémon qui soutiendront vos Pokémon offensifs et vous permettront de contrôler le terrain. Leuphorie, Sorcilence et Angoliath apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal 5 étoiles de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet du vendredi 18 août 2023 à 00:00 UTC au jeudi 31 août 2023 à 23:59 UTC, puis à nouveau du vendredi 1er septembre 2023 à 00:00 UTC au dimanche 17 septembre 2023 à 23:59 UTC.

Mewtwo est un adversaire redoutable, comme le prouve son Insigne Surpuissant ! Préparez-vous à protéger vos partenaires avec les précieuses capacités de soutien de Leuphorie, Sorcilence et Angoliath, comme Coup d’Main et Mur Lumière, entre autres.

Pour croiser ces Pokémon dans les raids Téracristal, vous devrez dans un premier temps télécharger les dernières Actus Poké Portail en vous rendant dans le menu principal, puis en sélectionnant « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Interagissez ensuite avec un cristal d’où émane un faisceau de lumière. Vous déclencherez ainsi un raid Téracristal au cours duquel vous affronterez un Pokémon Téracristal.

Pour multiplier vos chances de vaincre ces Pokémon et de les ajouter à votre équipe, consultez notre article plein d’astuces concernant les raids Téracristal. Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les raids Téracristal dans la région de Paldea et vous ne raterez plus une seule occasion d’y attraper un puissant Pokémon ou d’obtenir de formidables récompenses.