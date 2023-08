Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Isle Tide Hotel – 13.7GB

Norn9: Last Era – 9.4GB

Trine 5: A Clockwork Conspiracy – 4.6GB

Sea of Stars – 3.9GB

The Bridge Curse: Road to Salvation – 1.6GB

Inspector Gadget: Mad Time Party – 1.4GB

Hidden Paws Bundle – 1.4GB

Little Devil: Foster Mayhem – 1.2GB

You Suck at Parking – 1.1GB

Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2 – 958MB

Lost Forest – 910MB

Labyrinth – 599MB

Curse Crackers: For Whom the Belle Toils – 446MB

Heart Chain Kitty: All Screwed Up – 331MB

Ashina: The Red Witch – 291MB

Jelly Fruits Adventure: Magic Match 3 Puzzle – 133MB

Ralph and the Blue Ball – 93MB

Word Search Puzzle: Find the Words – 87MB

Wildagotchi: Virtual Pet – 29MB