Explorez un futur dystopique où l’action frénétique, les phases de plateformes et les tirs nerveux seront au rendez-vous !

Paris, le 22 août 2023 – A l’occasion de la gamescom 2023, l’éditeur Microids, les studios Microids Lyon/Paris et Paul Cuisset dévoilent un nouveau trailer de gameplay pour Flashback 2 !

Au cœur d’un futur dystopique, notre héros, Conrad B. Hart, doit affronter les redoutables Morphs, des ennemis coriaces dont l’objectif est d’asservir toutes les civilisations du système solaire. Pour contrecarrer leur plan diabolique, vous devrez déployer vos talents dans ce plateformes-shooter nerveux, offrant une fluidité et une précision saisissantes. Préparez-vous à affronter des défis ardus et des combats épiques qui mettront vos nerfs à rude épreuve !

***

À propos de Flashback 2 :

Au 22e siècle, les Mondes-Unis s’étendent en paix à l’ensemble du Système Solaire, mais cet équilibre est menacé par l’invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l’aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l’intelligence artificielle développée !

Caractéristiques du jeu :

Plongez dans un univers graphique à l’ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle…)

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l’intelligence artificielle de combat.

Un jeu de plateformes-shooter, fluide, nerveux et précis.

Des environnements 3D pour encore plus d’immersion

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.

Flashback 2 sera disponible dès le 16 novembre 2023 en versions physique et numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.