Paris, le 23 août 2023 – Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille dévoile aujourd’hui la nouvelle bande-annonce du jeu Jumanji : Aventures Sauvages, un titre jouable jusqu’à 4 joueurs qui propose action et aventure.

Inspiré des derniers films de la franchise, Jumanji : Aventures Sauvages rassemble une équipe de 4 explorateurs, Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et le professeur Shelly Oberon, dans une histoire déjantée au cœur d’une nature sauvage et luxuriante. Ils devront affronter de nombreux ennemis féroces pour trouver le joyau du Jumanji et rentrer chez eux.

Cette bande-annonce présente les différents protagonistes plongés au cœur d’une aventure palpitante. Ils n’auront de cesse de parcourir la jungle, lutter, s’enfuir ou encore escalader des temples et des falaises dans le vaste monde de Jumanji !

Jumanji : Aventures Sauvages sortira le 3 novembre 2023 et proposera un mode coopératif à couper le souffle dans un jeu d’action et d’aventure conçu pour toute la famille.

Jumanji : Aventures Sauvages — Informations générales

Jumanji : Aventures Sauvages sortira le 3 novembre 2023 sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.

Suite directe de Jumanji : Le jeu vidéo sorti en 2019, le second titre d’Outright Games promet de plonger les joueurs dans un univers encore plus vaste et sauvage.

Les joueurs pourront incarner les membres hétéroclites d’un groupe d’explorateurs : Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et Professeur Shelly Oberon.

En mode solo ou en mode coopératif local à 4, les joueurs devront s’emparer de l’Œil du Jaguar et trouver un moyen de rentrer chez eux.

L’agilité et la vivacité d’esprit des joueurs seront mises à rude épreuve pour explorer le vaste monde de Jumanji : salles cachées, trésors perdus et objets à collectionner les attendent !

Jumanji : Aventures Sauvages offre une expérience de jeu facilitée pour le plaisir des plus jeunes grâce au contrôle simplifié de la caméra et des personnages.