Saint-Ouen, France – 23 mai 2023 : Devolver Digital, le développeur Free Lives et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie prochaine d’une édition physique pour Broforce, le run ‘n’ gun 2D culte, arrivant sur Nintendo Switch et Playstation 4 dans deux éditions physiques, Standard et Deluxe, toutes deux disponibles dès le 3 novembre 2023.

Faites parler les armes dans cette aventure jouable jusqu’à 4 en coop ! Choisissez votre Bro préféré parmi des parodies de héros de la Pop-Culture et devenez des combattants de la liberté grâce à l’usage de la force disproportionnée ! Cette édition physique contient la mise à jour Broforce Forever directement sur cartouche/disque pour une expérience Broforce ultime !

L’édition Deluxe de Broforce contient : Le jeu physique et toutes ses mises à jour dont Broforce Forever

Un comics de 24 pages qui vous offre un aperçu des origines de Broforce et vous donne des indices sur ce qu’il pourrait vous falloir pour rejoindre cette équipe ultra-élite de héros combattant pour la liberté ! 11cm x 15cm En anglais

CD de la bande originale

Boîte extérieure de collection

À propos de Broforce : Quand le mal menace le monde, le monde appelle Broforce, une organisation paramilitaire sous-financée mais surpuissante, qui gère les problèmes de manière très musclée. Combattez seul ou en ligne dans le mode coopératif pour quatre joueurs et éliminez tout ce qui fait obstacle à la liberté ! La version physique du jeu inclut toutes les extensions et mises à jour du jeu sur disque/cartouche, y compris la dernière mise à jour Broforce Forever, faisant de celle-ci la version ultime du jeu ! La mise à jour finale (BROFORCE FOREVER) propose une campagne améliorée et étendue avec de nouveaux déblocages, ainsi que six nouveaux « bros » ultra-patriotiques, quatre nouveaux niveaux de défis pour répandre la démocratie, et l’expression ultime de la puissance militaire : des corrections de bugs ! Caractéristiques principales : Broforce : libérez votre style de combat unique et étourdissez tout le monde avec des dizaines de bros, chacun possédant ses propres armes et ses attaques spéciales conçues pour ramener la liberté dans le monde.

Bro-Op & Deathmatch : combattez le terrorisme avec jusqu’à trois autres joueurs dans le mode coopératif ou affrontez vos frères d’armes dans les modes compétitifs explosifs.

Fully Destructible Everything : un terrain destructible vous offre de nouvelles options stratégiques tandis que l’abondance des Exploding Red Barrels of Justice peut simplement raser le niveau d’un seul tir.