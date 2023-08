Atlus est de retour avec un deuxième bande-annonce pour Persona 5 Tactica, nouveau spin-off de l’épisode le plus populaire de la franchise, qui arrive sur Nintendo Switch. Persona 5 Tactica sortira sur Switch le 17 novembre 2023.

Altus dévoile aussi un trailer de présentation pour Makoto Niijima:

Makoto est décrite comme une jeune femme sérieuse, intelligente et déterminée. Elle est la présidente du conseil étudiant à l’école Shujin Academy, où se déroule une grande partie de l’histoire. Elle est souvent perçue comme rigide et autoritaire en raison de ses responsabilités et de son attitude résolue.

L’histoire de Makoto commence lorsqu’elle rencontre le protagoniste, qui est le personnage que le joueur incarne. Au début du jeu, elle est en conflit avec les protagonistes en tant que représentante du conseil étudiant, mais elle finit par rejoindre le groupe de voleurs fantômes, qui opèrent dans le royaume des ombres pour corriger les injustices de la société.

Dans le monde de « Persona », les personnages peuvent invoquer des manifestations de leur psyché appelées « Personas » pour combattre les ombres et résoudre des énigmes. Le Persona de Makoto s’appelle Johanna, qui est une version féminine de Jeanne d’Arc. Elle utilise principalement des compétences basées sur la bénédiction et la maîtrise du fouet.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, Makoto développe sa confiance en elle et gagne une meilleure compréhension du monde qui l’entoure. Elle devient un atout précieux pour le groupe, apportant non seulement des compétences de combat, mais aussi une perspective réfléchie et une détermination inébranlable.

Makoto entretient des relations avec les autres membres du groupe de voleurs fantômes et d’autres personnages importants de l’histoire. Elle développe une amitié particulière avec Futaba Sakura, un autre membre du groupe, et trouve des moyens d’apporter son soutien aux autres membres en utilisant ses compétences de leadership.

Makoto représente plusieurs thèmes importants dans « Persona 5 », notamment le conflit entre les attentes sociales et la recherche de son propre chemin, ainsi que la lutte contre l’injustice et la corruption. Son personnage explore également les idées de liberté personnelle et de responsabilité envers la société.