La Gamescom a démarré et c’est l’occasion de plusieurs annonces sympathiques (comme vous avez pu le lire dans les news précédentes).

Outre les nouveautés, c’est aussi l’occasion d’annoncer les dates de sortie pour des jeux déjà annoncés, c’est donc le cas pour Hellboy Web of Wyrd qui se voit désormais affublé d’une date de sortie… C’est officiel, vous pourrez en découdre avec les démons dès le 4 Octobre 2023 sur Nintendo Switch !

Nous vous proposons de découvrir la dernière bande-annonce, qui conserve toujours son style « Mignoliesque »…

Est-ce un titre que vous attendez ?

Hellboy Web of Wyrd est un roguelike action aventure doté d’un scénario original créé en partenariat avec Dark Horse Comics et Mike Mignola, le créateur d’Hellboy. Hellboy est envoyé enquêter sur la disparition d’un agent du BPRD et se retrouve plongé dans les profondeurs du Wyrd.

Développé par Upstream Arcade, Hellboy Web of Wyrd recrée fidèlement le style propre au chef-d’œuvre original de Mike Mignola. Tout comme dans les Comics, le jeu fera vivre à Hellboy une série d’aventures aussi uniques que différentes dans des histoires indépendantes mais toutes liées au mystérieux héritage de la Maison papillon.

Bâtie en 1962 par l’ésotériste Pasquale Deneveaux, la Maison papillon est bien plus qu’un simple manoir : c’est un portail. Construits sur des énergies telluriques, son étrange aménagement et ses géométries non euclidiennes ont été conçus avec un lugubre objectif en tête : créer des passages menant à une dimension aussi terrible que fascinante appelée le Wyrd.

Évoluez pied à pied (ou plutôt sabot à sabot) parmi une ménagerie de créatures cauchemardesques et d’homoncules tandis que vous explorez les royaumes du Wyrd. Le système de combat a été conçu pour créer des affrontements difficiles qui encouragent l’apprentissage des schémas d’attaque des ennemis. Esquivez, parez et, bien sûr, fracassez vos ennemis pour les renvoyer dans le néant.