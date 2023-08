– Domptez une IA démoniaque et testez votre coordination dans le premier jeu de Blue Loop Studio –

Cologne, le 24 août 2023 – Les éditeurs Just for Games et Fabloo Games ont profité de la gamescom 2023 pour annoncer le premier jeu du prometteur studio français Blue Loop Studio : entre plateforme 2D, puzzle et stratégie, The Mind Twisting Quadroids™ est prévu sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Roctopus, un seigneur robotique malfaisant, a besoin de vous pour accomplir sa destinée de leader tout-puissant du cosmos. Aux commandes de son armée de bots, arpentez plus de 100 niveaux interconnectés et constellés de lasers, cuves d’acide et autres dangers vicieusement disposés. Restez à l’affût des possibilités nichées dans chacun des quatre écrans, et dirigez vos Quadroids avec sagesse. Il faut parfois savoir reculer (et sacrifier) pour mieux sauter.

L’essentiel de The Mind Twisting Quadroids :

Quatre écrans, Un seul objectif : contrôlez et coordonnez votre armée sur quatre écrans à la fois.

Déjouez tous les pièges : évitez les cuves d’acide, esquivez les piques et maîtrisez l’environnement. La coordination est la clé !

Les droïdes ne se cachent pas pour mourir : même dans d’horribles souffrances, la mort d’un personnage peut vous aider à progresser ! Chaque cadavre offre une nouvelle plateforme à exploiter : la mort est une solution comme une autre, après tout.

Domptez l’IA : traversez plus de 100 niveaux en pixel art adorable, mâtinés d’éléments joyeusement gores pour plus de fun. La galaxie sera bientôt à vous !

« Nous sommes ravis de montrer notre expertise et notre expérience en termes de platformer rétro avec The Mind Twisting Quadroids » déclare Guillaume Crouzille, créateur de Quadroids. « Nous avons conçu un puzzle game mélangeant plateforme et stratégie qui repousse vraiment les limites du genre. Avec tant de personnages à contrôler et d’écrans à gérer du bout des doigts, les joueurs et joueuses vont expérimenter de nouvelles manières d’appréhender l’espace de jeu. C’est un titre que les fans du genre ne voudront pas manquer, enveloppé dans un pixel art aussi mignon que sanglant. »