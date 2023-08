Denuvo, associé à la sécurité des jeux vidéo, propose désormais ses technologies de protection via le Nintendo Developer Portal (NDP) en tant que middleware Switch autorisé. Il s’agit apparemment du premier partenaire de sécurité sur le portail, et les développeurs peuvent accéder dès maintenant à la protection officielle contre l’émulateur Nintendo Switch. Denovo affirme qu’il s’agit d’une « technologie révolutionnaire pour protéger les jeux lancés sur la Nintendo Switch contre le piratage ».

L’entreprise souligne que par le passé, il était possible qu’un titre Switch soit « émulé dès le premier jour et joué sur PC, contournant ainsi les fortes protections offertes sur la version PC. » Plus loin : « La protection de l’émulateur Nintendo Switch garantira que toute personne souhaitant jouer au jeu devra acheter une copie légitime. » Denovo affirme que « la technologie s’intègre de manière transparente dans la chaîne d’outils de construction, sans impact sur l’expérience de jeu. Elle permet ensuite d’insérer des contrôles dans le code, ce qui bloque le jeu sur les émulateurs ».

Doug Lowther, PDG d’Irdeto, a déclaré à propos de la nouvelle d’aujourd’hui : « En tant que joueurs, nous savons à quel point le piratage affecte négativement l’industrie du jeu. Nous sommes ravis de faire partie du Nintendo Developers Portal, afin de pouvoir fournir les dernières technologies pour aider à lutter contre ce problème pour les joueurs et les développeurs de la Nintendo Switch. Nous sommes témoins d’un besoin croissant de protection contre l’émulation sur PC dès le lancement des jeux, notre solution est un must have pour les éditeurs afin de monétiser équitablement les jeux sur cette plateforme et également ne pas impacter les ventes de jeux sur PC. »

Denuvo est une technologie de protection anti-piratage et anti-contrefaçon utilisée principalement dans l’industrie des jeux vidéo et des logiciels. Son objectif principal est de protéger les jeux et les applications contre le piratage, la copie illégale et la diffusion non autorisée en rendant difficile la contrefaçon et la distribution de versions non autorisées.

Denuvo fonctionne en incorporant un certain nombre de mécanismes de sécurité dans le code du jeu ou du logiciel. Ces mécanismes peuvent inclure le chiffrement des données, l’obfuscation du code, la validation en ligne périodique et d’autres techniques visant à rendre la tâche des pirates informatiques plus difficile lorsqu’ils tentent de craquer ou de contourner la protection pour rendre le logiciel disponible gratuitement ou sans autorisation.