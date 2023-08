L’éditeur et développeur IzanagiGames, et le développeur MyDearest sortiront le jeu d' »aventure d’exploration cinématique » DYSCHRONIA : Chronos Alternate Definitive Edition sur Nintendo Switch le 22 novembre au prix de 7 678¥ au Japon, ont annoncé les sociétés. Il prendra en charge les options de voix off en anglais et en japonais, ainsi que les options de texte en anglais, japonais, français, espagnol, chinois traditionnel, chinois simplifié et coréen.

DYSCHRONIA : Chronos Alternate Definitive Edition comprendra les trois épisodes du jeu, ainsi qu’un scénario exclusif à la Nintendo Switch. Une édition limitée « Premium Box Set » sera également disponible au prix de 19 800 yens, qui comprendra les éléments suivants :

Une copie du jeu

Bonus d’achat anticipé : Signet transparent

Livret spécial « DYSCHRONIA : Chronos Alternate Complete Archive » (comprenant un roman exclusif au Premium Box, format A5, 100 pages)

Bande originale de DYSCHRONIA : Chronos Alternate (comprend les chansons thèmes des épisodes « Cross My Heart », « Garnet » et « Memento » de YUNi, 36 pistes)

Sac fourre-tout exclusif

Tableau acrylique exclusif (Systelia)

Autocollants spéciaux exclusifs

Emballage Premium Box

DYSCHRONIA: Chronos Alternate est un jeu vidéo de rôle et de mystère développé par MyDearest et publié par Sega. Il est sorti le 22 décembre 2022 sur Windows et PlayStation 4. Le jeu se déroule dans un monde de science-fiction où les humains peuvent voyager dans le temps. Le joueur incarne Akari, une jeune femme qui est chargée d’enquêter sur un mystérieux incident qui se produit dans la ville de Chronos.

Le jeu est présenté sous la forme d’une visual novel avec des éléments de point-and-click. Le joueur explore la ville de Chronos et interagit avec les différents personnages du jeu. Le joueur peut également utiliser le Chronoshift, une capacité qui permet de voyager dans le temps, pour résoudre des énigmes et découvrir de nouveaux secrets.

DYSCHRONIA: Chronos Alternate a reçu des critiques généralement positives, les critiques saluant son histoire, son gameplay et son style visuel. Le jeu a été nominé pour plusieurs prix, dont le prix du meilleur jeu indépendant aux Game Developers Choice Awards 2023.