Samba de Amigo est un jeu qui résonne dans le cœur des plus de vingt ans. Le jeu de Sonic Team, d’abord lancé sur arcade puis porté sur Dreamcast en 2000, avait réussi à convaincre le public et la critique avec son gameplay accessible et sa playlist latino. Samba de Amigo a ensuite en 2008 connu un portage un peu moins réussi sur Wii avec des problèmes de précision qui entachaient le gameplay. C’est donc après une attente de près de quinze ans que nous attaquons ce Samba de Amigo: Party Central qui n’est cette fois-ci plus un remake mais bel et bien le second opus de la licence. Arrivera-t-il à être aussi fun que le premier ? Arrivera-t-il enfin à être précis sur une console Nintendo ? C’est ce que nous allons voir.

Samba de Amigo: Party Central est disponible le 29 août 2023. La version basique est au prix de quarante euros.

Le grand retour de Samba de Amigo !

Il y a quelques mois déjà, nous avons pu mettre la main sur le jeu pour en écrire une preview. Malgré les conditions étranges qui nous demandaient de danser avec des inconnus dans une petite salle de réunion, nous avions passé un très bon moment. Le jeu n’était pas encore fini et nous étions curieux de voir ce qu’il allait proposer, notamment pour sa partie online.

Pour ceux qui ne connaissent pas Samba de Amigo: Party Central, c’est un jeu de rythme au concept simplissime. Nos Joy-Con deviennent des maracas et nous devons les agiter en rythme dans une direction donnée pour marquer des points.

Ces mouvements de maracas sont entrecoupés de poses saugrenues à réaliser. Ces poses sont simples à réaliser mais elles ont le don de casser notre rythme de croisière. Elles rajoutent du rythme et un peu de piment à l’action.

Nous pouvons aussi récupérer des « mutateurs » en pleine partie qui vont encore plus pimenter les chansons. Le rythme des pistes musicales va accélérer, ralentir, les cercles qui nous indiquent quand secouer la manette vont disparaître, ou alors les poses vont s’enchaîner pendant trente secondes dans un rythme effréné.

La première chose qui saute aux yeux quand nous jouons à Samba de Amigo: Party Central, c’est son accessibilité. Le jeu est vraiment facile en prendre en main et n’importe qui peut prendre une manette et s’amuser, même ceux qui ne jouent pas d’ordinaire à la console.

Il y a plusieurs modes de jeux qui se ressemblent plus ou moins. Il y a déjà les modes classiques dans lesquels il faut savoir que nous ne pouvons jouer qu’à deux personnes en mode local, et ce, même si vous possédez quatre paires de Joy-Con. Cette limitation peut se comprendre mais elle est aussi frustrante pour un jeu aussi familial.

Nous pouvons aussi rejoindre nos amis en ligne (jusqu’à quatre joueurs), mais nous n’avons pas pu tester ce mode. Il faut créer une salle et lui donner son code pour qu’il puisse nous rejoindre.

Le mode « À deux c’est mieux » permet soit de reprendre des mini-jeux venant d’autres modes, soit de faire de faire un « Amouromètre » qui note notre comptabilité amoureuse. Il y a aussi quelques danses avec des variantes, comme un mode « Homerun » où il faut agiter les battes en rythme pour faire un homerun.

Il y a enfin deux derniers modes, le « StreamiGo ! » qui est un mode défi dans lequel nous cherchons à avoir le plus de followers possibles, et le mode « Fiesta mondiale », qui est certainement le mode le plus intéressant. Celui-ci consiste à un mini battle royal dans lequel nous nous battons contre vingt joueurs du monde entier.

Globalement, c’est le même principe que d’habitude, sauf que ce mode se déroule en trois manches où les moins bons se font éliminés après chaque chanson. Les pistes musicales sont choisies aléatoirement, et il faudra réussir à être bon en toute circonstance. Nous avons aussi un pouvoir par partie à envoyer sur notre concurrent le plus proche.

Un jeu très accessible et vraiment fun

Samba de Amigo: Party Central est un jeu très agréable à parcourir. Il est parfait pour les soirées à deux. Sa prise en main très rapide et son fun promettent des moments de rire et de détente en musique. Le jeu continue parfois de manquer de précision, les sensations ne sont pas excellentes forcément en main mais cela nous empêche pas de nous amuser. Et puis, peut-être que ces problèmes ne sont pas au jeu mais à notre niveau exécrable.

Malheureusement, malgré cet amusement certain, Samba de Amigo: Party Central nous donne la même sensation qu’un Just Dance : au final, nous tournons en rond. Après quelques chansons dans chaque mode, il y a une certaine lassitude qui nous gagne, une certaine impression de déjà-vu, et les modes mini-jeux sont trop peu nombreux et trop peu variés pour relancer l’intérêt.

Samba de Amigo: Party Central est aussi pénalisé par plein de petits détails qui rendent l’expérience bien moins agréable que ce qu’elle pourrait être. Déjà, c’est peut-être bête, mais il faut reconnecter ses manettes dès que nous voulons changer de mode. Ce petit moment qui peut durer entre dix à trente secondes ralentit le rythme d’une soirée.

Ensuite, si nous pouvons émettre des doutes sur la tracklist qui manque de personnalité (nous y reviendrons plus tard), il est vraiment regrettable de n’avoir aucune information dans les menus sur le chanteur de la chanson. Ce n’est pas pratique, notamment lorsque nous recherchons une musique spécifique. Cela est aussi embêtant quand nous aimons une musique en mode online et que nous n’avons aucun moyen de la retrouver.

Le manque de variétés dans les modes et le fait de ne pouvoir jouer qu’à deux pour un party-game risque aussi d’être un frein pour beaucoup de monde. L’absence d’un autre mode online comme dans Just Dance peut aussi décevoir tous ceux qui n’ont pas forcément d’amis pour jouer avec eux.

Un jeu dans lequel nous tournons très vite en rond

Tous ces points sont vraiment dommage, car tout n’est pas à jeter dans ce jeu qui est assez fun et ouvert à toutes les générations. Les mutateurs dans les parties sont très drôles et le concept d’agiter les Joy-Con est toujours aussi amusant malgré les années.

Il y a aussi un beau contenu additionnel, avec des skins à débloquer et énormément d’éléments de personnalisation pour notre petit singe.

Le prix de quarante euros est d’ailleurs raisonnable pour le contenu, même si nous avons parfois la sensation de jeu en kit avec le bouton vers le Nintendo eShop directement intégré dans le menu principal du jeu.

Niveau graphismes, le jeu est toujours aussi coloré et agréable au coup d’œil. Malgré le nombre d’informations qui défile à l’écran, ce dernier reste toujours fluide.

Une bande-son qui manque un peu de personnalité

Niveau bande-son, l’impression est assez mitigée. Si le jeu fait le minimum syndical en termes de contenu (40 chansons, comme tous les autres jeux de rythme), la tracklist risque de désarçonner plus d’un joueur.

En effet, Samba de Amigo: Party Central a abandonné sa playlist latino pour une sélection plus éclectique et actuelle. Les habitués des Just Dance auront même parfois une sensation de déjà-vu tant certaines chansons ont déjà été entendues et entendues. Au programme, Miley Cyrus, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Kesha, Jessie J, les Jonas Brother, mais aussi d’autres « oldies » avec Ricky Martin, La Macarena ou encore La Bamba.

Si les fans de la première heure seront déçus, cette playlist a le mérite d’ouvrir la licence a de nouveaux fans qui aimeront entendre leurs artistes favoris. C’est un peu le serpent qui se mord la queue : d’un côté nous pouvons louer cette nouvelle monture plus jeune, mais de l’autre nous pouvons critiquer le manque de personnalité de cette nouvelle playlist.

Samba de Amigo: Party Central est avant tout agréable en mode docké et même s’il existe un moyen pour jouer uniquement avec la manette et les joysticks, nous préférons largement agiter nos Joy-Con comme des maracas.

Conclusion 7.2 /10 Samba de Amigo: Party Central est un jeu toujours aussi sympathique et accessible que son prédécesseur. Nous nous sommes vraiment bien amusés à agiter nos Joy-Con en rythme. Malheureusement, le jeu devient très rapidement répétitif et il est très frustrant de devoir en permanence reconnecter ses manettes dès que nous changeons de mode. La tracklist composée majoritairement de chansons populaires pourra décevoir les anciens comme plaire à un nouveau public. LES PLUS Un jeu au top de l’accessibilité

Beaucoup de personnalisation de son personnage Une tracklist qui renouvelle la licence… LES MOINS Un jeu qui devient rapidement répétitif

