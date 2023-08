1 an après la fin du nouvel anime au Japon (toujours en pause chez nous), Infinity Strash : Dragon Quest Dai arrive enfin sur Nintendo Switch le 28 septembre.

Attention, pas de version boite chez nous, il faudra passer par la case import (Asia ou Japon) pour avoir le jeu en boite et en français.

Dans Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, les joueurs se lancent dans une quête captivante au cours de laquelle Daï et ses amis affrontent des monstres et recréent des combats acharnés contre les guerriers d’élite de l’armée du mal. SQUARE ENIX n’a par ailleurs pas oublié les fans de l’anime DRAGON QUEST The Adventure of Dai, et révèle l’identité de cinq légats de l’armée du mal qui feront face aux héros Daï, Popp, Maam et Hyunckel !

Préparez-vous à combattre ! Les Éditions standard et deluxe d’Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai sont désormais disponible en précommande au format numérique pour Nintendo Switch™, PS5™, PS4™, Xbox Series X|S et PC sur Steam® et Microsoft Store.

Les personnes qui achèteront l’Édition numérique deluxe recevront également les éléments cosmétiques suivants pour les amis de Daï :

Tenue « Mage légendaire » pour Popp, inspirée du mage de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

La tenue « Prêtresse légendaire » pour Maam, inspirée de la prêtresse de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

La tenue « Combattante légendaire » pour Maam, inspirée de la combattante de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

La tenue « Épéiste légendaire » pour Hyunckel, inspirée de l’épéiste de DRAGON QUEST IV: Chapters of the Chosen.

La tenue « Guerrier légendaire » pour Hyunckel, inspirée du guerrier de DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation.

*Disponibles séparément ou avec l’Édition numérique deluxe.