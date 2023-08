Annoncé en même temps que les autres consoles, la version Nintendo Switch de Skater XL a finalement était repoussé puis il a disparu des radars. Le jeu est sorti partout en 2020 et n’a pas non plus laissé de grands souvenirs.

Sans prévenir personne, Skater XL vient d’être reconfirmé sur Nintendo Switch avec un trailer dédié. Il arrivera le 5 décembre pour environ 40€ sur l’eShop, une version physique est aussi prévue.

Bien que l’attente ait été longue, il semble qu’Easy Day Studios ait travaillé dur pour la version Switch. Décrite comme une « version fidèle et complète », elle tournera à « un solide 60 FPS à la fois en mode portable et en mode docker » tout en « conservant le gameplay fluide basé sur la physique que plus d’un million de joueurs ont apprécié à ce jour ». Il proposera également des sessions de freeskate multijoueurs en ligne, un éditeur de rediffusion intégré et des mods.

Propulsé par Mod.io, les joueurs de Skater XL Switch auront un accès instantané à une large offre de mods de créateurs passionnés et de marques de fakeskate. En plus de tout le contenu officiel, les joueurs peuvent trouver le look parfait ou télécharger les derniers équipements dans la plus vaste bibliothèque de contenu de skate jamais créée. La communauté de moddeurs du jeu compte plus de 100 000 membres sur Discord qui continuent à proposer une bibliothèque croissante de nouveaux contenus générés par les utilisateurs, notamment des cartes, des équipements de skate, des skins et bien plus encore.

60 FPS sur Switch – Avec un rare 60 FPS ultra fluide en mode portable, les joueurs de Nintendo Switch peuvent faire du skateboard en déplacement et profiter pleinement du gameplay basé sur les lois de la physique de Skater XL. Le skateboard avec les Joy-Cons n’a jamais été aussi fluide et réactif !

Skate ou Chill en ligne – Passez du temps avec vos amis en ligne, reproduisant l’expérience réelle de la rue, en créant des lignes, en regardant d’autres joueurs faire des sessions sur le spot ou tout simplement en vous baladant avec votre équipe.

Énorme catalogue de mods disponible dès le lancement – Grâce à Mod.io, les joueurs de Skater XL Switch auront un accès immédiat à un large catalogue de mods de créateurs passionnés et de marques de fakeskate. En plus du contenu officiel, les joueurs pourront trouver le look parfait ou télécharger les derniers équipements dans la plus grande bibliothèque de contenu de skate jamais créée.

Incarnez de vrais pros du skate – Choisissez parmi les célèbres pros Tiago Lemos, Brandon Westgate, Evan Smith et Tom Asta, qui ont tous leur propre équipement, adapté à leur style.

Une bande-son digne de ce nom – Modest Mouse, Interpol, Animal Collective, Future Islands et Band Of Horses sont les têtes d’affiche d’une musique distinctive qui se marie bien avec l’ambiance West Coast de Skater XL.