De nouvelles fuites sur Pokemon Écarlate et Violet ont été lancées sur le net. Les comptes Twitter Kaphotics et ElChicoEevee ont partagé des informations sur les médias sociaux. Si vous souhaitez rester dans l’ignorance ou si vous attendez les annonces officielles, gardez cela à l’esprit avant de poursuivre.

Dans le DLC, Ursaking recevra une nouvelle forme. Dans Pokemon Écarlate, cette Ursaking a traversé la mer et, après avoir dérivé vers une nouvelle terre, a pris une apparence unique et obtenu des pouvoirs spéciaux. Pour le Pokemon Violet, la description indique qu’il est capable de voir dans le noir avec son œil gauche et qu’il se protège avec de la boue aussi dure que le fer.

Le suivant est Poltchageist. En se faisant passer pour du thé, il cherche à tromper les gens et à les faire boire afin de drainer leur force vitale. Il n’y parvient généralement pas.

Ogerpon est un Pokémon dont nous avons déjà entendu parler, mais nous avons maintenant plus de détails. Le Pokemon semble avoir trois formes différentes. L’une d’elles a une bonne défense et absorbe les impacts comme les pierres angulaires qui soutiennent les maisons. L’autre est le plus agressif du groupe et frappe les ennemis avec l’intensité des flammes d’un foyer. Le dernier excelle à la fois en attaque et en défense.

Les images ne sont pas hébergées par notre site, mais par les comptes X (Twitter) mentionnés ci-dessus.