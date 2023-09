Jupiter – connu pour sa série de jeux Picross – a annoncé Logiart Grimoire, sa nouvelle expérience de puzzle. Le titre débarquera sur Nintendo Switch en 2024. Logiart Grimoire combine les puzzles du monde et les puzzles de chiffres pour un nouveau type d’expérience. Le jeu proposera une histoire, près de 300 puzzles, et bien plus encore.

Vous, qui vous êtes emparé du grimoire de Logiart, rencontrez Emil, le gardien du grimoire. À l’origine, il s’agissait d’un livre magique capable de résoudre le « Logiart », mais la magie de la fonte a mal tourné, le transformant en un tome énigmatique. La plupart des « Logiart » ne peuvent plus être élucidés. En tant que guide du grimoire du Logiart, vous pouvez résoudre les mystères du livre et rétablir la capacité de résoudre le « Logiart ». Travaillons ensemble avec Emil pour percer les mystères de ce mystérieux grimoire et le ramener à son état d’origine.

Logiart est une « énigme de logique picturale » qui utilise des nombres verticaux et horizontaux comme indices pour compléter des illustrations. Ses règles sont simples et faciles à comprendre, ce qui le rend accessible à tous. Diverses fonctions d’assistance sont également incluses, ce qui permet une expérience de jeu fluide. Vous pouvez également choisir de désactiver les fonctions d’assistance si vous le souhaitez.

Les puzzles résolus dans Logiart servent de matériaux pour débloquer de nouveaux problèmes. En combinant correctement 2 à 3 matériaux par fusion, de nouveaux puzzles sont débloqués. Pour trouver les bonnes combinaisons, lisez les textes d’indices fournis pour chaque puzzle et faites preuve de déduction. Il y a au total 280 puzzles de différentes tailles. Les tailles vont de 5×5, 10×10, 15×15, 20×15, 30×30, à 40×30.

Emil, qui aide à percer ensemble les mystères des livres magiques, gagne en puissance magique chaque fois que vous résolvez une énigme Logiart. Au fur et à mesure que le pouvoir magique d’Emil augmente, vous pourrez fusionner davantage de puzzles. En raison d’un dysfonctionnement des livres magiques, les sections classées par catégories sont devenues inaccessibles. Au début, il se peut qu’il y ait peu de catégories à parcourir, mais au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu et que vous résolvez des puzzles spécifiques, d’autres catégories seront débloquées. Résolvez les énigmes de Logiart. Fusionnez les problèmes résolus pour en créer de nouveaux. Répétez le processus de résolution des nouveaux puzzles… et travaillez avec Emile pour restaurer le livre magique.

Le picross, également connu sous le nom de « nonogram » ou « griddlers, » est un type de jeu de réflexion et de puzzle qui combine des éléments de logique et de créativité. Le but du picross est de remplir une grille en noir et blanc en suivant un ensemble de règles et d’indices numériques donnés sur les côtés de la grille. La grille peut varier en taille et en complexité, allant des versions plus simples avec des grilles de 5×5 cases à des versions plus complexes avec des grilles de 30×30 cases ou plus.

Voici comment fonctionne généralement un picross :

Vous commencez avec une grille vide composée de cases blanches. Sur les côtés de la grille, des indices numériques sont fournis. Ces indices indiquent combien de cases noires consécutives doivent être remplies dans la rangée ou la colonne respective. En utilisant la logique, vous devez déduire quelles cases doivent être remplies en noir et lesquelles doivent rester blanches en fonction des indices et en vous assurant que toutes les contraintes sont satisfaites. En suivant cette méthode de déduction, vous remplissez progressivement la grille jusqu’à ce qu’elle soit complète, révélant une image ou un motif.