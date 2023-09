PArcequ’il faut bien surfer sur le succès du récent film, vous serez heureux d’apprendre que Barbie Dreamhouse Adventures est désormais disponible sur Nintendo Switch. Il sera disponible le 27 octobre 2023 pour environ 40€.

Barbie Dreamhouse Adventures promet « de l’amusement pour toute la famille avec de nombreuses activités à faire avec Barbie et ses amis bien-aimés Ken, Renée, Daisy et bien d’autres ». Il y aura notamment des « fêtes de piscine épiques, des relookages extrêmes et une décoration de maison éblouissante ».

Barbie Dreamhouse Adventures invite les joueurs à pénétrer dans la maison de rêve inspirante de la poupée emblématique, où ils pourront nouer des liens d’amitié avec Barbie, ses amis et sa famille, dans sa maison emblématique de Malibu. Les activités ne manquent pas dans ce paradis rose : décorer chaque pièce spacieuse, cuisiner de délicieux repas, s’habiller avec des tenues élégantes et se prélasser au bord de la piscine par une chaude journée d’été.

Caractéristiques principales

● S’amuser avec ses amies – Barbie peut tout faire, et ses amies aussi ! En plus de Barbie, les joueurs rencontreront et se lieront d’amitié avec Renée, la fanatique de sport, Daisy, la talentueuse DJ, Teresa, la passionnée de sciences, Nikki, la fashionista, et bien sûr, le seul et unique Ken.

● Aventure familiale – Non seulement les joueurs apprendront à connaître Barbie et ses amis, mais aussi toute la famille de Barbie ! Ses pétillantes sœurs Skipper, Stacie et Chelsea, ainsi que ses affectueux parents, M. et Mme Roberts, se joindront à l’aventure.

● Maison de rêve personnalisée – Les Barbies peuvent personnaliser la grande maison de rêve à leur guise avec de nombreux papiers peints accrocheurs et des décors uniques à choisir.

● Variété de looks à la mode – Des robes sophistiquées aux pyjamas douillets, il y a une tenue pour chaque occasion. Les joueuses peuvent même se chouchouter en se relookant, en arborant des accessoires géniaux et une variété de coiffures pour épater toutes les autres barbies.

● Repas cinq étoiles – La maison de rêve de Barbie accueille une cuisine immaculée pour préparer des repas gastronomiques et cuisiner des friandises sucrées. Les fans à la main verte peuvent même faire pousser leurs propres fruits et légumes dans le jardin pour des ingrédients encore plus frais.