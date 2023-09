5 Septembre 2023 – Développé par Feral Interactive, le chef-d’œuvre de la tactique militaire Company of Heroes sortira sur Nintendo Switch cet automne, dans une collection regroupant le jeu original et ses deux extensions.

Company of Heroes Collection marque les grands débuts sur console du jeu qui a redéfini la stratégie en temps réel, avec sa campagne épique basée sur la libération de la France par les Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. De l’audacieux débarquement du 6 juin 1944 à la grande Bataille de Normandie, incarnez toutes les forces en présence dans une campagne pleine d’action et de rebondissements. Et les deux extensions, Opposing Fronts™ et Tales of Valor™, sont également de la partie !

Avec une interface utilisateur sur mesure et des contrôles repensés sur Nintendo Switch, le champ de bataille n’aura aucun secret pour vous. Les combats tactiques intenses s’enchaînent tout au long des 41 missions d’escouade, chaque échauffourée pouvant déterminer l’issue de la bataille. De son côté, le mode Escarmouche entièrement personnalisable avec ses factions uniques, ses nombreux modes de jeux et une grande variété de cartes, offre une rejouabilité énorme tout en récompensant les expérimentations audacieuses.

Company of Heroes Collection sortira cet automne sur Nintendo Switch. De plus amples informations seront communiquées dans les prochaines semaines.

Note : cette Company of Heroes Collection sera uniquement jouable en solo au lancement. Le mode multijoueur débarquera ultérieurement par le biais d’une mise à jour.