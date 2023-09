Découvrez les différentes caractéristiques du jeu via des capsules inédites !

Paris, le 6 septembre 2023 – L’éditeur Microids et le studio Magic Pockets présentent les fonctionnalités de gameplay qui attendent les joueurs sur la magnifique île de Maupiroa. À travers une série de quatre capsules vidéo, les joueurs seront immergés dans une expérience éducative unique. Ils pourront ainsi découvrir les mystères et la magie qui entourent cette île paradisiaque, explorer ses secrets cachés, plonger dans un fascinant codex, et accéder à des ressources pédagogiques pour devenir de véritables experts de la faune et la flore sous-marines. Les joueurs les plus curieux auront également la possibilité d’explorer les histoires et les missions des membres de l’association de l’île en visitant le blog de Microids .

À propos de Dolphin Spirit – Mission Océan :

Votre mission si vous l’acceptez : sauver la magnifique île de Maupiroa des dangers qui la menacent. Rassurez-vous, vous ne serez pas seul(e). Vous pourrez compter sur votre grand-père et les membres de l’association pour vous aider, ainsi que sur votre acolyte, Keanu le dauphin. Lancez-vous dans une aventure fantastique et imprégnez-vous de l’héritage de vos ancêtres pour percer les secrets des totems magiques et réveiller votre pouvoir inné. Découvrez les trésors cachés de la vie sous-marine et participez aux missions de conservation de l’association locale. Prenez des photos de l’île et de sa faune pour compléter votre codex, émerveillez-vous devant le riche écosystème marin et apprenez comment le préserver. Montez à bord, l’île de Maupiroa vous attend !

Caractéristiques du jeu :

Une histoire originale remplie de mystère et de magie.

Une façon amusante et ludique de sensibiliser les plus jeunes à l’écologie grâce à des informations documentées.

Un codex à compléter pour en apprendre davantage sur l’écologie, les différentes espèces peuplant l’île et ses fonds marins.

Des paysages sauvages et colorés à explorer.

Microids et Magic Pockets ont travaillé en étroite collaboration avec les experts de l’association Cetasea , œuvrant pour la création d’un réseau européen de refuges pour les mammifères marins, afin de garantir l’exactitude des données présentées dans le jeu. Les joueurs pourront découvrir le monde de la vie marine tout en en apprenant davantage sur l’importance de la conservation des habitats marins.

***

L’édition standard disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch comprendra :

Le jeu complet

2 cartes postales

Une planche de stickers

Dolphin Spirit – Mission Océan sera disponible en versions physique et numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch et en version numérique sur Xbox One, Xbox Series et PC dès le 28 septembre 2023.