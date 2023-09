Le très sérieux Eurogamer, qui annoncé neuf mois avant la sortie de la Nintendo Switch que la Nintendo NX était une console hybride avec le retour de la cartouche, revient avec des informations croustillantes qui vont dans le sens des récents propos de Jez Corden.

Rappel, ce ne sont que des rumeurs, en rien des informations officielles et vérifiées.

Lors de la GamesCom de Cologne fin aout dernier, Nintendo aurait fait une présentation en behind-close-door à quelques développeurs. On a très peu d’informations sur le contenu, mais apparemment Nintendo aurait présenté une version techniquement très améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

L’une des démos de la Switch 2 est une version améliorée de Zelda : Breath of the Wild, le titre de lancement de la Switch, conçue pour atteindre les spécifications plus élevées de la Switch 2. (Pour être clair, il ne s’agit que d’une démo technique. Rien n’indique que le jeu sera réédité).

Le site VGC (videogameschronicle) informe lui que parmi les démos techniques, il y avait celle de Matrix sous Unreal Engine 5 avec DLSS et Ray-Tracing dans un rendu similaire à celle sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Pour rappel, toutes les sources sérieuses annonces une « Switch 2 » pour mi-2024 et plusieurs développeurs clés posséderaient déjà des kits de développement.

