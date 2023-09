Vous le savez, Baten Kaitos I & II HD Remaster arrivera sur Nintendo Switch le 14 septembre 2023, donnant aux fans une chance de revivre ces classiques du GameCube vieux de plusieurs décennies avec une nouvelle couche HD. Pour nous Européens, on découvrira pour la première fois Baten Kaitos Origin, préquel renommé à l’arrache Baten Kaitos 2 dans la compilation Switch. Attention cependant, le dindon de la farce reste cette version européenne, qui ne proposera que l’anglais pour ce « second » opus.

Baten Kaitos I & II HD Remaster intègre de nouvelles fonctionnalités (désactivation des rencontres, combats automatiques, possibilité d’ignorer les cinématiques et sauvegarde automatique) pour offrir un maximum d’accessibilité aux nouveaux joueurs. Ces derniers pourront ainsi accélérer le jeu et les combats de 300 %, mais aussi éliminer leurs ennemis en une seule attaque grâce à l’option « KO instantané ». Et, s’ils ont besoin de repos, il leur suffira d’activer la fonction « Aucune rencontre » pour éviter les combats. Baten Kaitos I & II HD Remaster propose également de nombreux paramètres pour faciliter la progression dans le jeu !

Avec la révélation de Baten Kaitos I & II HD Remaster, certains ont commencé à se demander si Bandai Namco avait intérêt à faire revivre la franchise. Ces remasters pourraient-ils être un indice de l’intérêt porté en coulisses à une troisième entrée dans la franchise ? Malheureusement, cela ne semble pas être le cas. Dans une interview accordée à Nintendo Everything, le producteur Koji Nakajima a déclaré qu’il n’y avait actuellement « aucun projet de suite ». L’équipe se concentre actuellement sur Baten Kaitos I & II HD Remaster, et espère que les fans pourront profiter pleinement de ces titres.

« Il n’y a pas de projet de suite pour le moment. Notre objectif actuel est de nous assurer que cette grande œuvre JRPG créée par de grands créateurs de notre industrie soit bien remastérisée, livrée à nos joueurs et appréciée dans le monde entier. »

Baten Kaitos compte autant de jeux sortis que de titres annulés. Outre Baten Kaitos III, qui a été abandonné, un projet de jeu sur DS était également prévu.

Le jeu Baten Kaitos original a été l’un des jeux forts des dernières années de la GameCube. Sa suite, Baten Kaitos Origins, est malheureusement passée un peu inaperçue lors de sa sortie en 2006, surtout que l’opus n’est pas arrivé en Europe. Plus tôt cette année, il a été confirmé que les deux titres allaient bénéficier d’une nouvelle vie sur la Nintendo Switch. Et maintenant, une date de sortie semble se confirmer pour Baten Kaitos I & II HD Remaster.

Baten Kaitos I – initialement connu sous le nom de Baten Kaitos : Les Ailes éternelles et l’Océan perdu (Baten Kaitos : Eternal Wings and the Lost Ocean) – a fait ses débuts au Japon en 2003. Il est arrivé en Amérique du Nord peu après, au début de l’année 2004. Cependant, les joueurs européens ont dû attendre plus d’un an. Ce n’est qu’en avril 2004 que les régions PAL ont reçu le titre.

Le jeu a été très bien accueilli lors de son lancement, surtout si l’on considère les critiques courantes sur le manque de JRPG sur le GameCube. Le joueur n’incarne pas directement le protagoniste du jeu, mais plutôt un esprit gardien qui interagit directement avec le protagoniste par le biais d’options de réponse prédéfinies sous forme d’arbre de dialogue textuel. Il s’agit d’une approche unique et intéressante du genre. Le deuxième titre est arrivé au Japon et en Amérique du Nord en 2006, après le lancement de la Xbox 360 et peu avant celui de la Wii. Les régions PAL n’ont donc jamais vu ce titre sortir.

Les deux titres ont été développés à l’origine par Monolith Software, qui a depuis connu un succès important avec la série Xenoblade Chronicles. Le premier titre a été édité par Namco Bandai Interactive, qui prendra également les rênes de ce remaster. Il a déjà été annoncé que les jeux tourneront à 30fps, avec une résolution de 1920×1080 en avec la Nintendo Switch dockée. Au grand dam des fans, il a aussi été révélé que le jeu ne comportera que des voix japonaises.

La sortie du jeu est prévue pour le 15 septembre 2023, sur l’eShop comme en boutique. Comme c’est le thème de la bande-annonce du jour, revenons sur l’histoire des deux jeux.

L’histoire de Baten Kaitos: Les Ailes éternelles et l’Océan perdu se déroule dans un monde fantastique appelé « l’Océan du Ciel ». Dans cet univers, les îles flottent dans les cieux et les océans sont constitués de nuages. Les habitants de cet environnement unique possèdent des ailes leur permettant de voyager d’une île à l’autre.

L’histoire commence avec le protagoniste, un jeune homme amnésique nommé Kalas, qui possède une seule aile et un bras mécanique. Kalas vit sur l’île flottante de Sadal Suud, où il rencontre un étrange esprit du nom de Shella, qui lui confie une « Carte du Destin ». Cette carte est un objet magique qui renferme les souvenirs des habitants du monde.

Kalas décide de se lancer dans une quête pour collecter les Cartes du Destin dispersées à travers l’Océan du Ciel. Il est rejoint par Xelha, une jeune fille mystérieuse qui possède le pouvoir de lire les Cartes du Destin. Ensemble, ils forment une équipe et se mettent en route.

Au fur et à mesure de leur voyage, Kalas et Xelha rencontrent d’autres personnages qui se joignent à leur cause. Il y a Gibari, un pêcheur courageux et loyal, Lyude, un membre de l’Empire qui se questionne sur les motivations de sa nation, Savyna, une chasseuse de primes rusée, et Mizuti, une mystérieuse fille aux pouvoirs surnaturels.

L’équipe découvre que les Cartes du Destin sont convoitées par un empire puissant dirigé par l’Empereur Geldoblame. L’Empire souhaite utiliser le pouvoir des cartes pour accroître sa domination et exploiter les ressources de l’Océan du Ciel. Cependant, l’empire est également confronté à un groupe rebelle appelé « Les Ailes Noires », qui lutte contre son oppression.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, l’équipe découvre des révélations choquantes sur leur propre passé et sur les véritables enjeux entourant les Cartes du Destin. Ils apprennent que les cartes sont liées à un ancien dieu du nom de Malpercio, dont la résurrection pourrait causer la destruction de l’Océan du Ciel.

L’équipe se lance alors dans une quête pour empêcher l’Empire et les Ailes Noires de réveiller Malpercio. Ils affrontent de nombreux ennemis, explorent des donjons dangereux et se confrontent à des choix moraux difficiles tout au long de leur périple.

Le jeu propose un système de combat basé sur des cartes, où les joueurs doivent choisir stratégiquement les cartes d’attaque, de défense et de magie pour vaincre les ennemis. Il y a également des éléments de jeu de rôle traditionnels, tels que l’exploration de donjons, l’interaction avec les personnages non-joueurs et la résolution de quêtes secondaires.

Baten Kaitos Origins, nommé a tort Baten Kaitos II dans cette compilation, est un jeu de rôle développé par Monolith Soft et tri-Crescendo, et édité par Nintendo. Il s’agit d’une préquelle de Baten Kaitos: Les Ailes éternelles et l’Océan perdu. Le jeu est sorti sur la console Nintendo GameCube en 2006.

L’histoire de « Baten Kaitos Origins » se déroule dans le même univers que le premier jeu, mais elle se déroule plusieurs milliers d’années avant les événements de celui-ci. Le joueur incarne Sagi, un jeune homme qui possède la capacité spéciale de manipuler les cartes du jeu de cartes magiques « Magnus ».

L’histoire commence sur l’île de Sadal Suud, où Sagi travaille en tant qu’agent de l’Empire Alfard. L’Empire Alfard est une nation puissante qui cherche à étendre son influence sur l’Océan du Ciel. Au cours d’une mission, Sagi fait la rencontre de plusieurs personnages clés, dont Guillo, un étrange marionnettiste à tête de chat, et Milly, une jeune femme à la recherche de son frère disparu.

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, Sagi et ses compagnons se retrouvent impliqués dans une conspiration politique et une lutte de pouvoir entre les différentes nations de l’Océan du Ciel. Ils découvrent l’existence d’une mystérieuse entité appelée « Malpercio », un dieu ancien qui est censé apporter la destruction au monde.

Sagi et son groupe se lancent alors dans une quête pour trouver les cinq « End Magnus », des cartes légendaires censées avoir le pouvoir de sceller Malpercio. Ils voyagent à travers différentes îles flottantes, rencontrent de nouveaux personnages et font face à de nombreux dangers et défis.

Au cours de leur aventure, l’équipe découvre des secrets sombres et des vérités choquantes sur les origines de Malpercio et les véritables motivations des nations en conflit. Ils doivent affronter des ennemis puissants, faire des choix moraux déchirants et se remettre en question pour sauver l’Océan du Ciel de la menace de Malpercio.