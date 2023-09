Rotterdam, Pays-Bas, le 7 septembre 2023 – Après la diffusion d’une première bande-annonce, en juin dernier, SOEDESCO® annonce une date de sortie pour DESOLATIUM, son jeu d’aventure graphique à la première personne inspiré de l’univers horrifique d’Howard Phillips Lovecraft, et dévoile une toute nouvelle bande-annonce.

DESOLATIUM sortira physiquement & en téléchargement sur PS4™, PS5™, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch™ le 27 octobe 2023.

Vivez cette histoire d’horreur où vous devrez visiter des lieux mystérieux, affronter des créatures lovecraftiennes, trouver des indices et combiner des objets pour résoudre des énigmes.

Comme le savent les nombreux fans d’horreur, le célèbre H.P. Lovecraft a été le pionnier des récits d’horreur cosmique, explorant la vulnérabilité de l’humanité face à d’anciennes forces malveillantes. Ses récits sinistres et psychologiques sont présents dans DESOLATIUM. Ici, vous rencontrerez des êtres venus d’un autre monde, des cultes mystérieux et d’horribles vérités.

Ces entités monstrueuses défient souvent les descriptions classiques car ils combinent des caractéristiques extraterrestres à des formes inquiétantes. Ce sont des êtres anciens et puissants qui existent au-delà de la compréhension humaine. Pour ces monstres, les humains ne sont qu’insignifiants ; ils ne cherchent qu’à générer un sentiment d’effroi…

Récompensé par le prix du « Jeu le plus innovant » décerné par PlayStation et par le prix du « Meilleur son » décerné par Gamepolis, DESOLATIUM est une expérience d’horreur jamais vue qui reflète l’effroi surnaturel pour lequel Lovecraft est connu, et qui regorge de mystères passionnants à élucider.

A propos de DESOLATIUM Plongez dans les mythes bien connus de Lovecraft d’une toute nouvelle manière avec cette aventure graphique immersive, à la première personne, Point & Click, avec un goût de Survival Horror. Vous devrez enquêter sur des événements mystérieux afin de découvrir qui se cache derrière toute cette folie. Mais vous risquez de trouver quelque chose que vous ne cherchiez pas, car découvrir ce qui se passe vous emmènera dans un monde de ténèbres, de terreur et de folie, dans un monde de DÉSOLATION. Prenez part, comme jamais auparavant, à la découverte d’un mystère passionnant basé sur le mythe de Lovecraft, qui est rempli d’énigmes, de sectes et de divinités originelles.