On avait eu de bonnes nouvelles avec l’annonce d’un nouveau Pass, on a beaucoup mieux aujourd’hui.

Les personnages à contenu téléchargeable Kaido et Yamato seront lancés aux côtés d’Onigashima Battle Luffy dans le cadre de « The Battle of Onigashima Pack » pour One Piece : Pirate Warriors 4 en septembre.

Comme annoncé précédemment, deux packs de contenu téléchargeable supplémentaires sont également prévus, chacun mettant en scène trois personnages.

Également annoncés aujourd’hui, trois épisodes supplémentaires sont prévus en tant que contenu téléchargeable. Chaque épisode peut être acheté individuellement ou dans le cadre du « Pack d’épisodes supplémentaires ». Le premier épisode, » Épisode additionnel #1 : ‘Yamato’s Logbook’ & Soul Sea Map 1 « , permettra aux joueurs d’accompagner Yamato, dont la bible est » Oden’s Logbook « , à travers différentes étapes. « Soul Sea Map 1 » permettra aux joueurs d’acquérir de nouvelles compétences et de renforcer leurs personnages au-delà des limites de leurs statistiques et de leurs compétences existantes. Les dates de sortie des épisodes n’ont pas été annoncées.

Et ce n’est pas tout, puisque deux autres packs de personnages DLC sont prévus à l’avenir. Pour l’instant, seules des silhouettes ont été montrées pour les premiers personnages des deux vagues de DLC. Bon, on devine déjà UTA du film One Piece RED. Pour la deuxième silhouette, on peut penser à Gol D. Roger tel qu’il apparaît dans le flashback de Wano, ou un certain membre du CP0 qui refait son retour post Wano (mais c’est moins probable).