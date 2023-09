EA SPORTS FC 24 DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA SEMAINE DES NOTES AVEC LES 24 JOUEUSES ET JOUEURS LES MIEUX NOTÉES

FC 24 présente une nouvelle ère des notes, mettant en avant des talents extraordinaires, des styles de jeux optimisés par Opta et un choix de joueurs sans précédent.

REDWOOD CITY (USA), Lundi 11 septembre 2023 — Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) annonce officiellement les 24 joueuses et joueurs les mieux notées de EA SPORTS FC 24, qui dévoile les meilleurs talents du nouveau chapitre du Jeu Universel.

Dans FC 24, les meilleurs joueurs des plus grands championnats à travers le football masculin et féminin apporteront leurs notes sur le terrain virtuel dans Ultimate Team. Il s’agit d’une nouvelle ère pour les notes des joueurs, où chaque joueur est célébré pour son style de jeu et ses performances sur le vrai terrain. Avec un effectif de héros, d’icônes et de légendes du jeu – passé et présent – composé de près de 20,000 joueurs, dans FC 24 les fans auront encore davantage de choix qu’auparavant pour faire leur équipe sur le terrain virtuel dans Ultimate Team.

Tous les joueurs au sein du mode Ultimate Team sont notés en fonction de leur championnat et des athlètes qu’ils affrontent dans le monde réel. Les notes seront similaires dans les autres modes de jeux dans lesquels les hommes et les femmes évoluent de façon indépendante. Voici la liste des 24 joueuses et joueurs les mieux notés de EA SPORTS FC 24:

PRÉNOM / NOM / SURNOM / NOTE GLOBALE / CHAMPIONNAT

Kylian Mbappé 91 Ligue 1 Uber Eats

91 Ligue 1 Uber Eats Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 Liga F

91 Liga F Erling Haaland 91 Premier League

91 Premier League Kevin De Bruyne 91 Premier League

91 Premier League Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 90 Liga F

90 Liga F Lionel Messi 90 MLS

90 MLS Sam Kerr 90 Barclays WSL

90 Barclays WSL Karim Benzema 90 ROSHN Saudi League

90 ROSHN Saudi League Thibaut Courtois 90 LALIGA EA SPORTS

90 LALIGA EA SPORTS Harry Kane 90 Bundesliga

90 Bundesliga Caroline Graham Hansen 90 Liga F

90 Liga F Robert Lewandowski 90 LALIGA EA SPORTS

90 LALIGA EA SPORTS Mohamed Salah 89 Premier League

89 Premier League Kadidiatou Diani 89 D1 Arkema

89 D1 Arkema María Pilar León Cebrián Mapi León 89 Liga F

89 Liga F Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 89 Premier League

89 Premier League Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LALIGA EA SPORTS

89 LALIGA EA SPORTS Rodrigo Hernández Cascante Rodri 89 Premier League

89 Premier League Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr 89 ROSHN Saudi League

89 ROSHN Saudi League Alex Morgan 89 NWSL

89 NWSL Marc-André ter Stegen 89 LALIGA EA SPORTS

89 LALIGA EA SPORTS Virgil van Dijk 89 Premier League

89 Premier League Alisson Ramses Becker Alisson 89 Premier League

89 Premier League Ada Hegerberg 89 D1 Arkema

EA SPORTS FC 24 a récemment dévoilé une technologie de pointe qui va apporter davantage de réalisme au sein de chaque match, dont les Styles de Jeux optimisés par Opta qui va permettre aux fans d’aller au-delà des notes globales et d’inclure les styles de jeux personnels des joueurs individuels et leurs attributs signature sur le terrain pour créer des comportements dans le jeu encore plus proche de la réalité.

EA SPORTS FC 24 ​ sera disponible le 29 septembre 2023 avec un accès anticipé à travers l’Édition Ultimate disponible dès le 22 septembre. Les pré-commandes* sont désormais disponibles pour EA SPORTS FC 24 qui sera disponible au lancement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, et Nintendo Switch.

*Des conditions et restrictions s’appliquent. Suivez ce lien pour des détails

†La technologie HypermotionV est uniquement disponible sur les versions PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC.