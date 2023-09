Le 10 août dernier, les développeurs d’Enchanted Portals ont annoncé que le jeu sortirait sur Switch le 6 septembre 2023. Ce n’est manifestement pas le cas, et le développeur affirme désormais que le jeu sortira « quelques semaines plus tard » que prévu.

Devil Engine : Complete Edition retardé au 9 novembre. Le jeu devait initialement être lancé le 12 octobre.

L’éditeur Beep Japan, l’éditeur et développeur Poppy Works et le développeur Protoculture Games ont retardé la sortie du jeu de tir à défilement latéral Devil Engine : Complete Edition de sa date de sortie précédemment prévue le 12 octobre au 9 novembre. Il sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Devil Engine : Complete Edition comprend le jeu de base et l’extension « Devil Engine : Ignition ».

Devil Engine a été lancé pour la première fois sur PC via Steam le 21 février 2019. L’extension « Devil Engine : Ignition » a été annoncée en mai 2019, avec des plans de lancement sur PC à l’hiver 2019, mais la sortie ne s’est jamais concrétisée.