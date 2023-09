Gungrave est une franchise japonaise qui a débuté sous forme de jeu vidéo en 2002, développé par Red Entertainment et publié par Sega pour la PlayStation 2. Par la suite, elle a été adaptée en une série d’anime en 2003. L’histoire se concentre sur les personnages de Brandon Heat et Harry MacDowel, plongés dans le monde du crime organisé et de la vengeance. Le jeu mélange des éléments de tir à la troisième personne et de beat’em up, tandis que l’anime explore des thèmes tels que la loyauté, la rédemption et la violence.

Le personnage principal de « Gungrave » est Brandon Heat, également connu sous le nom de « Beyond the Grave ». Brandon Heat est un homme qui, au départ, mène une vie ordinaire, mais il devient rapidement impliqué dans le monde du crime organisé. Il rejoint l’organisation criminelle Millenion, où il travaille aux côtés de son ami d’enfance, Harry MacDowel.

Au fil de l’histoire, Brandon Heat devient l’un des tueurs les plus redoutables de Millenion. Cependant, sa loyauté envers Harry est à la fois sa force et sa faiblesse. Lorsque des tensions et des trahisons au sein de l’organisation entraînent la mort de Brandon, il est ressuscité sous la forme d’un cyborg surpuissant, surnommé « Beyond the Grave ». Cette transformation lui confère une force surhumaine, une résistance aux blessures et une expertise en matière d’armes à feu.

En tant que Beyond the Grave, Brandon est un personnage silencieux et stoïque, consacré à sa mission de vengeance contre ceux qui l’ont trahi et ont conduit à sa mort. Son récit est profondément marqué par des thèmes de loyauté, de vengeance, de rédemption et de sacrifice. Brandon incarne la quintessence du protagoniste tourmenté cherchant à se venger, et son parcours constitue le cœur de l’intrigue de « Gungrave ».

Gungrave G.O.R.E est un jeu de tir à la troisième personne développé par IGGYMOB et publié par Prime Matter. Il est sorti le 22 novembre 2022 pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il s’agit de la suite de Gungrave (2002), Gungrave: Overdose (2004) et Gungrave VR (2017).

Dans Gungrave G.O.R.E, vous incarnez Grave, un tueur à gages ressuscité qui doit venger la mort de son ami et mentor, Brandon Heat. Vous vous battez contre des hordes d’ennemis dans des niveaux stylés et sanglants. Le jeu propose un gameplay simple mais efficace. Vous pouvez utiliser vos deux pistolets pour tirer sur vos ennemis, ou vous pouvez utiliser votre cercueil pour les frapper. Vous pouvez également utiliser des capacités spéciales, telles que le lancer de cercueil ou le ralentissement du temps. Le jeu est visuellement impressionnant, avec des graphismes détaillés et un style artistique sombre et élégant. La bande-son est également excellente, avec des compositions orchestrales qui accompagnent parfaitement l’action. En termes de scénario, Gungrave G.O.R.E est un peu simple, mais il reste efficace. L’histoire est centrée sur la vengeance et la rédemption, et elle est servie par des personnages bien développés. Globalement, Gungrave G.O.R.E est un excellent jeu de tir à la troisième personne qui plaira aux fans du genre. Il est bourré d’action, de gore et d’un style visuel unique.