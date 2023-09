Vous vous souvenez peut-être que The Pokemon Company avait annoncé que la première des deux vagues de DLC pour Pokemon Écarlate et Violet, Le Masque Turquoise, arriverait le 13 septembre. Eh bien, nous sommes maintenant le 13 septembre, et comme promis, le DLC a été officiellement publié.

Comme toujours, la sortie d’une nouvelle vague de DLC signifie également que Nintendo va publier une mise à jour pour le jeu de base. Nintendo a donc mis à jour Pokemon Écarlate et Violet en version 2.0.1. Outre les ajustements liés à la sortie du nouveau DLC, la mise à jour comporte quelques fonctionnalités supplémentaires et des corrections de bugs. Vous pouvez consulter l’intégralité des notes de mise à jour ci-dessous.

Pour les dresseurs qui n’ont pas acheté Le Trésor Caché de la Zone Zéro, des Pokémon supplémentaires peuvent apparaître via des modes de communication locaux ou en ligne.

Fonctionnalités nouvellement ajoutées

Vous pouvez désormais verrouiller la mini-carte qui s’affiche lorsque vous êtes sur le terrain, de manière à ce que le haut soit toujours au nord. Pour ce faire, appuyez deux fois sur le stick droit lorsque l’application cartographique est ouverte, afin de sélectionner le paramètre App et mini cartes verrouillées.

Les paramètres de la caméra ont été ajoutés au menu Options. Ces paramètres vous permettent de régler le fonctionnement de la caméra lorsque vous êtes sur le terrain.

Les paramètres de la caméra ont été ajoutés au menu Options. Ces paramètres vous permettent de régler le fonctionnement de la caméra lorsque vous êtes sur le terrain. Nous avons ajouté une fonctionnalité qui vous permet de signaler à un Pokemon qui vous accompagne sur le terrain de s’arrêter et d’attendre là où il se trouve. Pour donner ce signal, appuyez sur le stick gauche.

Vous pouvez désormais prendre des photos en appuyant sur le bouton A dans l’application appareil photo.

Vous pouvez maintenant jouer de la musique en appuyant sur le bouton ZL ou le bouton ZR lorsque l’application appareil photo est ouverte. Il se peut que les Pokemon qui vous accompagnent sur le terrain et les gens autour de vous réagissent à la musique.

Lorsqu’ils utilisent le Cercle de l’Union, les Dresseurs peuvent désormais partager avec leurs amis les photos qu’ils ont prises avec l’application appareil photo au cours de la session du Cercle de l’Union.

Nous avons ajouté une fonctionnalité aux Machines TM qui vous permet de filtrer les mouvements que vos Pokemon peuvent apprendre. En interagissant avec une Machine TM et en sélectionnant l’option de filtrage des mouvements pouvant être appris, vous pourrez afficher uniquement les Machines TM contenant des mouvements qu’un Pokemon spécifique peut apprendre.

Corrections de bugs et ajustements de fonctionnalités

Le texte descriptif erroné des coups Vagues à Lames, Griffes Funestes et Hache de Pierre a été corrigé. Les descriptions de ces coups comprenaient auparavant les mots « visant à obtenir un coup critique », mais ces coups n’augmentent pas le ratio de coups critiques dans le Pokemon écarlate et le Pokemon violet. Cette formulation a été supprimée de ces descriptions.

Nous avons corrigé un bug qui empêchait l’application de la Marque de chercheur d’objets à un Pokemon, même si les conditions étaient remplies.

Les Pokemon sauvages qui ont la marque Titan réapparaîtront désormais sur le terrain après un certain temps s’ils ont été vaincus.

Nous avons ajusté l’affichage des icônes de Pokemon dans les boîtes.

D’autres corrections de bugs ont été effectuées.

Une nouvelle mise à jour de Pokemon Home vient aussi d’être publiée, portant l’application à la version 3.1.0.

Cette mise à jour se concentre principalement sur la compatibilité avec la première vague de DLC de Pokemon Écarlate et Violet, Le Masque Turquoise. Des défis et des autocollants supplémentaires ont également été ajoutés à l’application.

Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des notes de mise à jour de la version 3.1.0 de Pokemon Home:

Compatibilité avec le DLC Le Trésor Caché de la Zone Zéro Partie 1 : Le Masque de Sarcelle pour Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet.

Ajout de nouveaux défis et autocollants.

Pokemon Home est disponible sur Switch via l’eShop ainsi que sur mobile via iOS et Android.