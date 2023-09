Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes sortira le 23 avril 2024.

CALABASAS, Californie – le 14 septembre 2023 – L’éditeur 505 Games et le studio de développement Rabbit & Bear Studios sont fiers d’annoncer la date de sortie d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes. Révélé en exclusivité lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, le jeu en tête des campagnes Kickstarter en 2020 est désormais prévu pour une sortie mondiale le 23 avril 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, l’Epic Game Store et GOG. Rabbit & Bear a également le plaisir de dévoiler un nouveau visuel clé mettant en scène les trois personnages principaux : Nowa, Seign et Marisa.

Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes est le prochain JRPG des légendaires développeurs Yoshitaka Murayama (Suikoden I & II) et Junko Kawano (Suikoden I & IV), connu pour avoir fait passer l’expérience des jeux de stratégie au tour par tour au niveau supérieur. Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes propose un système de combat à six personnages, des sprites 2D et des décors 3D méticuleusement créés, une histoire passionnante avec plus de 100 personnages jouables et un gameplay captivant conçu pour apporter aux joueurs une vision moderne des JRPG classiques.

“Nous sommes ravis de pouvoir enfin annoncer la date de sortie d’Eiyuden Chronicle : Hundred Heroes« , a déclaré Yoshitaka Murayama, directeur du studio. « Le fait que notre jeu soit présenté au Nintendo Direct cette année est une véritable reconnaissance pour le travail acharné de notre équipe, mais aussi pour la patience de tous nos merveilleux fans et backers qui nous ont fait confiance afin qu’on leur livre le JRPG d’action qu’ils attendent depuis si longtemps. »