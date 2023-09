SAN DIEGO, le 14 septembre 2023 : Aujourd’hui, Epic Games est ravi d’annoncer que, suite à son annonce lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, le jeu Horizon Chase 2 est désormais disponible sur le Nintendo eShop et sur PC via le Epic Games Store.

Horizon Chase 2, évolution de la franchise de course primée et développée par Epic Games Brazil, affiche fièrement ses inspirations arcade et emmène les joueurs sur des pistes endiablées via un gameplay immersif et rapide. Horizon Chase 2 est simple à comprendre mais difficile à maîtriser. L’âge d’or des courses d’arcade est de retour à travers une expérience moderne et une formule remise au goût du jour.

Horizon Chase 2 comprend :

Un mode multijoueur crossplay – grâce aux Epic Online Services, chaque mode de jeu est jouable en ligne et hors ligne, des affrontements en face-à-face aux courses en coop en mode World Tour.

– grâce aux Epic Online Services, chaque mode de jeu est jouable en ligne et hors ligne, des affrontements en face-à-face aux courses en coop en mode World Tour. Des voitures personnalisables – débloquez de nouveaux objets cosmétiques et améliorez vos statistiques grâce au mode World Tour pour trouver votre style parfait.

– débloquez de nouveaux objets cosmétiques et améliorez vos statistiques grâce au mode World Tour pour trouver votre style parfait. Des courses et défis en ligne : affrontez les meilleurs du monde entier et poussez vos compétences jusqu’à l’extrême dans le mode Playground.

: affrontez les meilleurs du monde entier et poussez vos compétences jusqu’à l’extrême dans le mode Playground. Une nouvelle direction artistique et une toute nouvelle bande son : un régal pour les sens à tous points de vue, avec un nouveau style ​ dynamique, des effets météorologiques et une bande-son dynamique réalisée par Barry Leitch.