Les joueurs peuvent découvrir le prologue du jeu sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC avec STEAM®

Paris, le 14 septembre 2023 – Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a sorti la démo jouable de leur futur jeu, STAR OCEAN™ THE SECOND STORY R™. Cette démo permettra aux joueurs de débuter leur aventure et de découvrir les premières heures du jeu dont la version finale sortira le 2 novembre 2023. Il sera possible de transférer la progression de la démo dans le jeu complet à sa sortie. Le système de sauvegarde cross-gen permet aux joueurs sur PlayStation 4 de continuer à jouer sur PlayStation 5 depuis la même sauvegarde.

La démo comprend trois villes, deux donjons et deux boss. Les joueurs pourront découvrir tous les détails des premières heures du jeu, sélectionner leur protagoniste, faire des combats avec une équipe de trois personnages et s’habituer aux nouvelles fonctionnalités du jeu telles que les Assauts et les Ruptures.

Un remake en 2,5D du RPG culte de 1998, deuxième épisode de la série STAR OCEAN : STAR OCEAN THE SECOND STORY R associe de magnifiques environnements en 3D à de nostalgiques personnages pixelisés en 2D, proposant ainsi aux joueurs un RPG classique agrémenté d’un gameplay modernisé. La bande-son réorchestrée, les nouveaux paramètres de difficulté et les nombreuses améliorations de confort sont autant de facteurs renforçant ce qui a fait le succès du jeu original, comme son système de combat nerveux en temps réel, la richesse des compétences disponibles et les actions privées, qui permettent aux joueurs de faire évoluer leur relation avec les membres de l’équipe afin de débloquer des fins différentes.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4 et PC avec STEAM® le 2 novembre 2023.

* Tout client ayant acheté le jeu sur Nintendo Switch et PlayStation avant 23 h 59 le 16 novembre 2023 pourra obtenir les bonus d’achat anticipé.

* Tout client ayant acheté sur Steam avant 16 h 59 (GMT) le 16 novembre 2023 pourra obtenir les bonus d’achat anticipé.