Retrouvez en 2024 la célèbre série de manga adaptée par Bandai Namco Europe en jeu vidéo, sur consoles et PC

Paris, le 14 septembre 2023 – L’histoire de la famille Forger débarque en jeu vidéo dans SPYxANYA: OPERATION MEMORIES, de Bandai Namco Europe. Basé sur le manga et l’anime SPY x FAMILY, les joueurs prendront le contrôle de la charmante, mais espiègle, Anya Forger, une orpheline dotée de capacités télépathiques adoptée par Loid Forger. Le jeu est en cours de développement pour PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via STEAM et sera disponible en 2024.

SPYxANYA: OPERATION MEMORIES offrira aux joueurs les possibilités suivantes :

Vivre SPY x FAMILY à travers les yeux d'Anya – Eden College a missionné les joueurs de réaliser un journal photo : ils doivent prendre des photos mémorables d'Anya et compléter son journal lors des diverses sorties dans les parcs et parcs à chiens, à la plage, dans les aquariums ou encore les musées.

Prendre des photos quand Anya trouve quelque chose d'intéressant – Les joueurs devront trouver quelque chose qui attire l'attention d'Anya pour capturer des photos souvenirs d'elle, de sa famille et de ses amis. Les bonnes photos seront conservées dans les souvenirs d'Anya.

Rien que du plaisir et des mini-jeux – Plus de 15 mini-jeux sont disponibles pour les joueurs. Ils pourront profiter d'expériences amusantes, diverses et variées, basées sur des scènes de l'anime : du Bowling cacahuète à l'entrainement rythmique avec Yor permettant de gagner des points et de débloquer des costumes et des accessoires.

Créer votre propre style – Les joueurs peuvent débloquer des costumes et des accessoires pour personnaliser le style des Forger selon leurs envies ! En utilisant le mode photo, ils pourront également faire le portrait parfait de la famille Forger.

