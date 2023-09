Konami Digital Entertainment B.V et le studio de développement britannique Second Impact Games dévoilent aujourd’hui que Super Crazy Rhythm Castle sortira dans le monde entier le 14 novembre sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® et Nintendo Switch™ ! Les fans désireux de sécuriser leur copie peuvent le faire dès maintenant puisque les précommandes numériques sont disponibles à partir d’aujourd’hui.

Pour accompagner cette annonce, KONAMI révèle également que 4 des plus de 30 pistes musicales qui composent Super Crazy Rhythm Castle sont issues des séries iconiques Beatmania, Gradius et Castlevania ! Il s’agit des morceaux suivants :

Titre de la piste : Smooooch | Série de jeux : Beatmania

Titre de la piste : Gradius Remix | Série de jeux : Gradius

Titre de la piste : Bloody Tears | Série de jeux : Castlevania

Titre de la piste : Vampire Killer | Série de jeux : Castlevania

Ces annonces ont été dévoilées en premier lieu durant le Nintendo Direct. Le segment peut être visionné ci-dessous, et comprend un aperçu de l’une des pistes de Konami !