Paris, le 19 septembre 2023 – SQUARE ENIX® invite les fans à se rendre sur ses chaines YouTube et Twitch du 21 au 24 septembre afin d’assister à de nombreux livestreams à l’occasion du Tokyo Game Show 2023. Plusieurs tables rondes et présentations sont prévues à propos de titres, nouveaux comme anciens, de SQUARE ENIX : FINAL FANTASY™ VII REBIRTH, FOAMSTARS™, Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai, DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince, PowerWash Simulator ou encore la franchise SaGa, dont le récemment annoncé SaGa Emerald Beyond. Tous ces événements supporteront également la langue anglaise.

Le programme complet est disponible ci-dessous :

Jeudi 21 septembre

14h CEST – PowerWash Simulator (SQUARE ENIX Japan YouTube) Un événement pour le célèbre jeu PowerWash Simulator (déjà disponible) aura lieu spécialement à l’occasion du TGS 2023. L’équipe de localisation japonaise y partagera les dernières informations sur le jeu.



Vendredi 22 septembre

14h CEST – EIKO KANO’S CRITIKANO HIT: Tokyo Game Show 2023 Special Episode (SQUARE ENIX Japan YouTube) Habituellement diffusée sur la chaine YouTube officielle de SQUARE ENIX, la série « EIKO KANO’S CRITIKANO HIT » proposera un épisode spécial à l’occasion du Tokyo Game Show 2023. Dans cet épisode de l’émission de jeux vidéo, Eiko Kano, Kentai Sakai (du duo de comédiens Alco & Peace) et le Game Scenario Writer Masayuki Kibe visiteront les différents stands du TGS 2023 et essayeront certains des jeux les plus attendus.



Samedi 23 septembre

6h CEST – FINAL FANTASY VII REBIRTH TGS 2023 Stage Le programme FINAL FANTASY VII REBIRTH’s 2023 TGS Stage sera présenté par les développeurs du jeu dont le Producteur Yoshinori Kitase, le Directeur Naoki Hamaguchi et le Creative Director Tetsuya Nomura. Ils seront accompagnés d’invités spéciaux japonais.

8h15 CEST – SaGa Series TGS 2023 Special Stage Les joueurs découvriront les dernières nouveautés liées à la franchise SaGa, à commencer par le tout dernier opus : SaGa Emerald Beyond ! Avec un mini showcase musical créé spécialement pour le TGS 2023, ce programme bien rempli fera partie des incontournables du week-end !



Dimanche 24 septembre

4h CEST – Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai Pre-Launch Special Announcement (Square Enix TGS Stream Page ) Les fans rejoindront l’équipe de développement à l’occasion d’une annonce spéciale pour Infinity Strash: DRAGON QUEST The Adventure of Dai. L’annonce sera accompagnée d’une présentation complète du monde et des monstres que les joueurs affronteront (ou recruteront) après la sortie du jeu le 28 septembre !

5h30 CEST – Get the Facts – DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince (SQUARE ENIX YouTube) Les spectateurs découvriront de toutes nouvelles images de DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince dans un programme spécial présenté par les monstres eux-mêmes ! Un incontournable pour tous les fans curieux à propos du dernier RPG de la série DRAGON QUEST MONSTERS !



6h15 CEST – FOAMSTARS (SQUARE ENIX YouTube) Les joueurs découvriront une démonstration en live du nouveau jeu de tir en équipe qui sera disponible exclusivement sur PlayStation®. L’événement sera commenté en live par Ko Shinohara. Crystal Noda, Sayaka Osada, k4sen et Noriaki Suzuki y feront des apparitions spéciales. Plus d’informations sont idsponibles sur https://tokyogameshow.jp La “FOAMSTARS OPEN BETA PARTY” sera disponible gratuitement du 30 septembre au 2 octobre uniquement sur PlayStation® 5.